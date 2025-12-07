Ker ni imel parkirišča, je svojega ferrarija parkiral kar na balkonu

Amar Dezić na Dunaju se je odločil, da bo pregrešno drag avtomobil med zimo parkiral na varnem. Ker ga ni želel pustiti na ulici, je iskal mesto v garaži, a vsa parkirišča, ki bi nudila streho njegovemu ferrariju, so bila že zasedena. Kot poroča Kronen Zeitung, je moški pri reševanju te zagate pokazal veliko mero iznajdljivosti. Naročil je žerjav, ki je 1400-kilogramsko vozilo dvignil kar na njegov balkon. Zdaj na TikToku deli posnetke, kako na balkonu pije kavo v družbi svojega avtomobila.

Gre za podjetnika, ki na Dunaju vodi delavnico za predelavo avtomobilov in ima podjetje z avtomobilskimi deli. Njegova zbirka avtomobilov vključuje več dragih vozil. Najbolj ponosen je na ferrarija, ki stane približno 300.000 evrov. Za Bild je razkril, da je pravzaprav načrtoval, da bi si na balkonu zgradil stekleno vitrino, v katero bi postavil avtomobil.