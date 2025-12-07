Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ker ni imel parkirišča, je svojega ferrarija parkiral kar na balkonu

Dunaj, 07. 12. 2025 10.57 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
23

Stanovalce bloka v dunajskem okrožju Floridsdorf je presenetil nenavaden prizor. Ker avtomobilski navdušenec ni mogel dobiti garažnega prostora za svoj prestižni avtomobil, je svojega Ferrarija preprosto parkiral na balkonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Amar Dezić na Dunaju se je odločil, da bo pregrešno drag avtomobil med zimo parkiral na varnem. Ker ga ni želel pustiti na ulici, je iskal mesto v garaži, a vsa parkirišča, ki bi nudila streho njegovemu ferrariju, so bila že zasedena. Kot poroča Kronen Zeitung, je moški pri reševanju te zagate pokazal veliko mero iznajdljivosti. Naročil je žerjav, ki je 1400-kilogramsko vozilo dvignil kar na njegov balkon. Zdaj na TikToku deli posnetke, kako na balkonu pije kavo v družbi svojega avtomobila. 

Gre za podjetnika, ki na Dunaju vodi delavnico za predelavo avtomobilov in ima podjetje z avtomobilskimi deli. Njegova zbirka avtomobilov vključuje več dragih vozil. Najbolj ponosen je na ferrarija, ki stane približno 300.000 evrov. Za Bild je razkril, da je pravzaprav načrtoval, da bi si na balkonu zgradil stekleno vitrino, v katero bi postavil avtomobil. 

ferrari parkiranje dunaj
Naslednji članek

V Betlehemu prvič po vojni v Gazi zasijale lučke na božičnem drevesu

Naslednji članek

Krvavi obračun v Beogradu: tarča napadalca preživel že več kot 10 poskusov atentata?

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
07. 12. 2025 12.25
Kakšna stara novica, vsaj 5 dni!
ODGOVORI
0 0
Kaskader
07. 12. 2025 12.22
+1
Zdaj vsi vejo za njega ... če bi ga parkiral v garaži, ne bi vedel pa nihče ... Kdor zna, zna. 👍
ODGOVORI
1 0
Knjiznicar
07. 12. 2025 12.21
+1
Bravo Amar
ODGOVORI
1 0
Haloo
07. 12. 2025 12.21
+3
Se vidi da prihaja iz juga 😂
ODGOVORI
3 0
AdolfH
07. 12. 2025 12.17
+2
pri takem denarju si ne more privoščiti parkinga? 😂
ODGOVORI
2 0
bb5a
07. 12. 2025 12.13
+6
Lahko gre balkanec iz balkana, ampak balkan ne gre iz balkanca nikoli.
ODGOVORI
6 0
Vrtni a
07. 12. 2025 12.10
+6
Ufffff….a statika balkona bo to prenesla?
ODGOVORI
7 1
Fery Zaka
07. 12. 2025 12.10
+5
A tudi avte šraufa na balkonu? Glede na to, da ima delavnico za predelavo avtomobilov, nima pa prostora za avtomobil.
ODGOVORI
6 1
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 12.16
-2
delavnica polna avtov za predelave...ki dajejo keš...V bistvu je fant sposoben ...96 % Slovencev, ki tudi delajo v Avstriji nima niti približno toliko premoženja kot tale amir ...
ODGOVORI
0 2
Jerry321
07. 12. 2025 11.57
+8
Jah, vsako tele ima svoje veselje 😄
ODGOVORI
9 1
blekk
07. 12. 2025 11.50
+5
Pravi avstrijec
ODGOVORI
7 2
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 12.18
drži...ima vso dokumentacijo Avstrije in volino pravico...Ministrica za pravosodje je bila recimo Alma Zadić, avstrijska političarka in pravnica, * 27. maj 1984, Tuzla, Jugoslavija.....
ODGOVORI
0 0
klop12
07. 12. 2025 11.49
+7
Pismo balkanci smo res primitivci
ODGOVORI
10 3
galeon
07. 12. 2025 11.47
+2
Nakladate. Ti balkoni niso tako široki. Kvečjemu v atrij bi ga lahko dal.
ODGOVORI
4 2
daiči
07. 12. 2025 11.58
+4
ja ocitno so vzel metr pa pomerl in ocitno bo pasu na balkon sj vids da ga ze dvigujejo
ODGOVORI
4 0
Juzles Iters
07. 12. 2025 11.46
+5
Kupi makino za 500.000 €, pol pa nima denarja za žmigovc zamenjat.
ODGOVORI
7 2
1butnskala
07. 12. 2025 11.45
+4
balkan portal
ODGOVORI
5 1
LinaAnil
07. 12. 2025 11.45
+10
Amar Dezić. Ime pove vse. Sem se cudila, da bi Avstrijec bil lahko tak pr*****n, pol pa ime, pa ti je vse jasno 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
12 2
enajstdvanajst1
07. 12. 2025 11.41
+2
Haha albanec. verjetno si je zasluzil z peko kebabov
ODGOVORI
6 4
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 11.40
+3
sedaj bo sosed rudolf oddajal svoj balkon za zimski parking ...🤣🥳
ODGOVORI
4 1
medusa
07. 12. 2025 11.38
+11
Ta pravi Dunajcan....ime je res avstrijsko...
ODGOVORI
12 1
Korošec77
07. 12. 2025 11.35
+4
Pa čakajte, kaj pa statika? Kaj je temu človeku?
ODGOVORI
6 2
Amelia
07. 12. 2025 11.33
+3
mene je prav nasmejal, car😊
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385