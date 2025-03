Ker ni smela z njim na letalo, je psa utopila na stranišču letališča

57-letna Alison Lawrence je obtožena povzročitve krute in nepotrebne smrti svojega devetletnega belega šnavcerja Tywinna, poroča AP. Američanka se je decembra skušala s svojim psom vkrcati na let v Kolumbijo, a ji osebje letalskega prevoznika ni dovolilo, da bi se vrkcala s psom zaradi nepopolne papirologije.

Po nekaj minutah pregovarjanja z osebjem se je Lawrence s psom sprehodila do stranišča, okoli 20 minut kasneje pa se je iz prostora vrnila brez svojega hišnega ljubljenčka. Pri tem so jo posnele nadzorne kamere na letališču. Kasneje se je ženska vkrcala na let in odpotovala v Kolumbijo.