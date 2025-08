Ker nista imela ustreznih dokumentov, naj bi sina pustila na letališču

Iz Barcelone poročajo o nenavadnem incidentu. Zaposleni so namreč na letališču odkrili osamljenega 10-letnega dečka, ki jim je povedal, da sta njegova starša na letalu, s katerim sta odletela v domovino, kjer bosta preživela počitnice. Na letalu so nato dejansko odkrili starša dečka in še enega mlajšega otroka. Kot poročajo tuji mediji, naj bi 10-letniku potekel potni list, zato so nameravali odpotovati z njegovim drugim - španskim - potnim listom, a za polet bi v tem primeru potreboval tudi vizum, ki pa ga niso uredili. Starša naj bi se zato odločila, da odletijo kar brez dečka.