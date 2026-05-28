Tujina

Ker si je na palubi hudo opekel stopala, zahteva milijonsko odškodnino

Miami, 28. 05. 2026 09.48 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Potnik trdi, da so bila tla okoli bazena tako vroča, da je utrpel hude opekline.

Potnik s Floride je vložil tožbo zoper ladijsko družbo Carnival, ker si je na krovu njihove ladje za križarjenje hudo opekel stopala. Moški trdi, da so poškodbe nastale, ko se je od bazena sprehodil do svojega ležalnika, paluba pa je bila tako vroča, da je utrpel opekline druge stopnje. Od lastnika ladje zdaj zahteva pet milijonov dolarjev odškodnine.

Jorge Luis Alverio Nunez je bil maja 2025 na krovu ladje za križarjenje Carnival Magic, ko je utrpel opekline druge stopnje.

Kot je navedel v tožbi, vloženi v začetku tega meseca, je utrpel opekline v nekaj sekundah, ko se je bos sprehodil od bazena do svojega ležalnika. Po njegovih trditvah je bila paluba križarke nerazumno in nevarno vroča.

"Medtem ko lahko potnik razumno pričakuje, da se bo zunanja površina palube, izpostavljena sončni svetlobi, segrela, Nunez ni mogel razumno predvideti, da je površina palube dosegla temperature, ki lahko povzročijo hude opekline druge stopnje, v nekaj sekundah po običajnem stiku," je navedeno v tožbi.

Križarka Carnival Magic
FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik Carnivala je za The Independent povedal, da ne komentirajo tekočih sodnih sporov.

Proizvajalec palube bazena je sicer Carnival že leta 2014 opozoril, da bi se lahko ta nevarno segrela. V tožbi Carnivalu očitajo, da naj bi opustil ukrepe za rešitev težave in ni zamenjal materiala palube, postavil opozorilnih znakov o vroči površini ali na kakršen koli način hladil površino oz. zahteval od potnikov, da nosijo obutev.

Nunez trdi, da so mu poškodbe "spremenile življenje" in zahtevajo nadaljnje zdravljenje, zato zahteva pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov) odškodnine. Utrpel naj bi tudi duševne stiske in izgubo dohodka.

V tožbi je še navedeno, da naj bi v šestih letih pred Nunezovo poškodbo v podobnih incidentih opekline dobilo najmanj 25 gostov Carnivala. "Dva potnika sta utrpela tako hude opekline, da sta potrebovala amputacijo stopala in noge do kolena," so zapisali Nunezovi odvetniki.

Watcherman
28. 05. 2026 11.25
Saj si je bil sam zaradi neprevidnosti kriv phahaha 100 ljudi 100 čudi.Lp
bibaleze
