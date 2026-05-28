Ker si je na palubi hudo opekel stopala, zahteva milijonsko odškodnino

Jorge Luis Alverio Nunez je bil maja 2025 na krovu ladje za križarjenje Carnival Magic, ko je utrpel opekline druge stopnje.

Kot je navedel v tožbi, vloženi v začetku tega meseca, je utrpel opekline v nekaj sekundah, ko se je bos sprehodil od bazena do svojega ležalnika. Po njegovih trditvah je bila paluba križarke nerazumno in nevarno vroča.

"Medtem ko lahko potnik razumno pričakuje, da se bo zunanja površina palube, izpostavljena sončni svetlobi, segrela, Nunez ni mogel razumno predvideti, da je površina palube dosegla temperature, ki lahko povzročijo hude opekline druge stopnje, v nekaj sekundah po običajnem stiku," je navedeno v tožbi.