Ker so mu na letališču zavrnili vstop v državo, moški začel streljati

Moldavsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da sta v streljanju umrla dva zaposlena na letališču, tretja oseba pa je bila ranjena. 43-letnemu napadalcu, državljanu Tadžikistana, ki je prispel z letalom iz Turčije, je obmejna policija zavrnila vstop v državo. Moški je nato enemu od obmejnih policistov vzel pištolo in začel streljati, poroča BBC.

Zaradi izrednega dogodka so vse lete v moldavsko prestolnico in iz nje odpovedali, letališče pa so oblasti izpraznile.