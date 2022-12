Ker so si zaželeli zimskih počitnic, češki poslanci izselili ukrajinske begunce

Tiskovna predstavnica upravne regije Liberec je sporočila, da so za begunce v mestu sedaj našli nadomestno namestitev. "Vesel sem, da lahko ostanejo tam, kjer imajo službe in kjer se njihovi otroci šolajo," pa je povedal predsednik lokalnih oblasti Martin Puta.

Do ravnanja parlamentarne uprave so bili kritični v vrstah opozicije, kritiziral pa ga je tudi češki premier Petr Fiala. Ukrajinci bi "morali ostati tam, to se ne bi smelo zgoditi," je dejal premier za češko televizijo CNN Prima News.

Predsednica spodnjega doma parlamenta Marketa Adamova Pekarova je po poročanju dpa kritike zavrnila kot "vihar v kozarcu vode".

Od začetka ruske agresije proti Ukrajini konec februarja je glede na podatke notranjega ministrstva na Češkem začasno zaščito prejelo skoraj 467.000 Ukrajincev.