Ker za dojenčka nista kupila letalske karte, sta ga v košari pustila pri okencu

Šok na izraelskem letališču. Ker starša nista imela letalske karte za svojega dojenčka, dodatnemu strošku pa sta se želela izogniti, sta ga v lupinici pustila kar na okencu za prijavo na let, stekla proti varnostni kontroli in se skušala vkrcati na letalo. Zgodilo se je v Tel Avivu, mati in oče pa sta belgijska državljana, ki sta potovala v Bruselj. Nismo mogli verjeti svojim očem, pripovedujejo zaposleni pri nizkocenovniku Ryanair. Nemudoma so poklicali policijo, ki je skupaj z vodjo izmene starša že po nekaj minutah našla in ju združila z otrokom. Ker je družina znova skupaj, nadaljnje preiskave nismo sprožili, je sporočila izraelska policija.