Triletni Keyne od policista dobil kapo, plezal na sveti gral

Fotoreporterji, ki so v objektive lovili slavje španske reprezentance po zadnjem sodnikovem žvižgu na zelenici newyorškega stadiona, so se poleg igralcev osredotočali tudi na prišleke na igrišče.
Pa ne govorimo o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, ki je s sramotnim vrivanjem v gasilsko fotografijo novih svetovnih prvakov zgrozil športno javnost, ampak so ovekovečili precej bolj ljubke prizore. Poleg poljubov in objemov je šov spet kradel triletni Keyne, polbrat španskega zvezdnika Lamina Yamala.
19-letnik je že večkrat poudaril, kako pomemben mu je malček: "Moj mlajši brat mi pomeni vse. Neizmerno ga imam rad, včasih imam celo občutek, kot da je moj sin," je poudaril tudi v nedavnem pogovoru za The Athletic. Ko je pritekel na igrišče, ga je tudi tokrat nemudoma dvignil v naročje in stisnil v medvedji objem.
Pozornost kamer je Keyne kradel že skozi vse prvenstvo, nogometne navdušence je osvojil s svojo prisrčno podobo in gorečim navijanjem, zato so tudi tokrat komaj čakali, kaj bo ušpičil. Ni jim bilo treba čakati dolgo, da bi se zapletel v interakcijo s policisti, ki so varovali igrišče. Možem postave je prinesel kos razrezane mreže iz gola, eden izmed njih mu je na glavo poveznil svojo kapo, triletnik pa se je z njim tudi svečano rokoval.
Čestital je tudi bratovim soigralcem. Bujna griva Marca Cucurelle mu ni povzročala težav, prestrašil pa se je naglavnega bogastva Nica Williamsa, ki so mu pobeljeni dredi divje poskakovali, ko se je sklonil k njemu.
Lamine Yamal tudi ni edini v družini, ki obožuje nogometno žogo. Takoj ko je dobil priložnost, jo je začel po igrišču brcati tudi Keyne.
Keyne se je rodil septembra 2022 Sheili Ebani, materi Lamina Yamala, ki je bila v preteklosti v zvezi z Yamalovim očetom Mounirjem Nasraouijem, vendar sta se razšla, ko je bil španski nogometaš še majhen otrok. Oba sta si pozneje z drugima partnerjema ustvarila novi družini. "Moja mama me je rodila pri 16 letih. Tudi moj oče je moral iti svojo pot in si ustvariti življenje," je o svojih starših v intervjuju za španski radio Cadena SER dejal Yamal.
Keyne je stalni spremljevalec Yamalovih tekem tako v dresu Barcelone kot v reprezentančni opravi, skupaj z njim je pred dvema letoma kot dojenček proslavil že naslov evropskih prvakov, tokrat pa ga je povsem očaral najžlahtnejši zlati kipec v nogometnem reprezentančnem svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.