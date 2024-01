Kibernetska ugrabitev kitajskega dijaka, starši plačali več kot 70 tisočakov

Kibernetski kriminal postaja vse bolj sofisticiran. Družbena omrežja in razvoj umetne inteligence pa še toliko bolj pripomoreta k vzponu tovrstnih oblik kriminala. Nedavno se je v ZDA zgodil primer kibernetske ugrabitve. Storilci so kitajskega dijaka z grožnjo njegovi družini prepričali, naj odide v divjino Utaha ter posname fotografije sebe, kot da je ugrabljen. S slednjimi pa so nato od njegovih staršev terjali visoko odkupnino, ki so jo tudi dobili. Medtem ko so kriminalci na svoj račun prejeli več kot 70.000 evrov (80.000 dolarjev), pa so ameriške oblasti zagnale obsežno iskalno akcijo za izginulim 17-letnikom. Slednjega so naposled odkrili v šotoru. Bil je premražen in prestrašen, a živ.

Prejšnji teden so starši 17-letnega kitajskega dijaka prejeli nenavaden klic. Sogovornik na drugi strani jim je sporočil, da so ugrabili sina, ki je bil v tem času na študijski izmenjavi v ZDA. Ugrabitelji so od staršev Kaija Džuanga zahtevali 80.000 dolarjev oz. dobrih 73.000 evrov, kot dokaz ugrabitve pa so jim poslali fotografijo Džuanga, ki jo je 17-letnik posnel sam. Kitajska družina je, prestrašena za svojega sina, ugrabiteljem denar nakazala na bančne račune na Kitajskem, je sporočila policija v Riverdalu. Obvestili pa so tudi ameriško šolo, na kateri se je šolal Džuang.

Ugrabljeni kitajski dijak več dni preživel v mrzlem šotoru FOTO: Profimedia icon-expand

Kot poroča BBC, je srednja šola v četrtek oblastem prijavila pogrešanega najstnika. S pomočjo analize bančnih evidenc, nakupov in telefonskih podatkov ga je policija nekaj dni kasneje našla v šotoru na podeželju zvezne države Utah. "Zaradi mrzlega vremena v tem letnem času smo postali dodatno zaskrbljeni za varnost žrtve, saj bi lahko čez noč zmrznil do smrti," so dejali na policiji po odkritju najstnika. 17-letnik je bil zelo premražen in prestrašen, v šotoru pa se je izoliral po naročilu prevarantov. Dijaka in njegov šotor je na pobočju gore odkril narednik, ki je območje prečesaval peš. Šotor ni imel vira toplote, v njem je bila le toplotna odeja, spalna vreča, malo hrane in vode ter več telefonov, za katere se domneva, da so bili uporabljeni pri ugrabitvi. Gre za tipično kibernetsko ugrabitev, ko "ugrabitelji" žrtev prisilijo k izolaciji od ljudi in jim posredujejo fotografije, na katerih je oseba videti ujeta, so kasneje pojasnile oblasti. Žrtve na zahteve običajno pristanejo, saj verjamejo, da bo v nasprotnem primeru nastradala njihova družina, poroča Guardian. Njegova družina gostiteljica v Riverdalu sicer sprva sploh ni vedela, da je najstnik s Kitajske pogrešan, saj ga je na dan ugrabitve zjutraj slišala v kuhinji. Potem ko so ga rešili, je Kai Džuang prosil le za topel hamburger s sirom in pogovor s svojo družino.

Kai Džuang FOTO: Profimedia icon-expand

Lokalna policija je sodelovala z FBI, ameriškim veleposlaništvom na Kitajskem in kitajskimi uradniki, da bi našla pogrešanega najstnika. Kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu je svojim državljanom, ki živijo v ZDA, svetovalo, naj povečajo ozaveščenost o varnosti, sprejmejo potrebne previdnostne ukrepe in ostanejo pozorni na virtualne oz. kibernetske ugrabitve ter druge oblike telekomunikacijskih in spletnih goljufij, je dejal tiskovni predstavnik. Zgodilo se je sicer že več primerov, v katerih so bili kitajski študenti na izmenjavi v drugih državah (vključno s Kanado in Avstralijo) prisiljeni uprizoriti lastne ugrabitve, s čimer so nato kriminalci od sorodnikov terjali denar. 'Tehnologija na točki, ko je moč pretentati tudi starše, ki resnično dobro poznajo svoje otroke' Strokovnjaki so za BBC povedali, da je napredek tehnologije kriminalcem olajšal izvajanje shem kibernetskih ugrabitev. Točnih podatkov o številu tovrstnih primerov sicer ni, vendar pa Džuangova izkušnja ni osamljen pojav. "Način, na katerega se v večini primerov izvaja, se lahko zgodi komur koli," pravi Joseph Steinberg, strokovnjak za kibernetsko varnost, ki je svetoval poslovnim podjetjem in vladam. "Zločini so postali veliko bolj usmerjeni in tudi veliko dražji." Kriminalci v primeru kibernetske ugrabitve običajno pokličejo svojo žrtev in jo prepričajo, da je bila njihova ljubljena oseba ugrabljena, čeprav je ta v resnici na varnem, pojasnjuje strokovnjak. Storilec ob tem grozi, da bo "ugrabljeni" osebi škodoval, če ne zagotovijo odkupnine.