Kibernetski napad na več evropskih letališč: zamude in odpovedi letov

Letališče Berlin-Brandenburg je danes sporočilo, da je bil v petek napaden ponudnik storitev za sisteme za obravnavo potnikov. Letališče je nato prekinilo povezave z napadenimi sistemi in potnike opozorilo, da morajo zdaj računati na daljše čakalne čase pri prijavi in vkrcanju ter zamude.

Nemško letališče je v izjavi še navedlo, da ni bilo cilj napada, je bilo pa posredno prizadeto. Navedlo je še, da se ponudnik sistema uporablja na letališčih po vsej Evropi in da so prizadeta tudi druga evropska letališča.

Tudi na letališču v Bruslju je bil v petek zvečer napaden ponudnik storitev za sisteme prijave in vkrcanja, zaradi česar so pričakovali motnje v letalskem prometu, letališče pa je opozorilo na zamude in odpovedi letov.

Do zamud prihaja tudi na londonskem Heathrowu. Ali so prizadeta še druga letališča, za zdaj ni jasno.