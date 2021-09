Kibernetski napadi in jedrska orožja – mogoča primerjava?

Število in intenziteta kibernetskih napadov v zadnjih petih letih neprestano naraščata, pri čemer se je njuna rast z letom 2020 dodatno povečala (po podatkih Forbesa za skoraj 400 odstotkov). Zaradi epidemije covida-19 so razne organizacije morale lastno delovanje premakniti na splet, kjer slabo zaščiteni sistemi predstavljajo lahko tarčo. Po Forbesu je bila materialna in finančna škoda za leto 2020, ki je posledica kibernetskih napadov, ocenjena na 6 bilijonov ameriških dolarjev. Glede na trenutno stopnjo rasti pogostosti kibernetskih napadov, bo ta številka zelo verjetno v naslednjih letih hitro presežena.

icon-expand kibernetični napad FOTO: Thinkstock

Nevarnost kibernetskih napadov za sodobno družbo ni prisotna samo v poslovnem in upravnem svetu. Kibernetski napadi so čedalje pogostejši v diplomaciji in mednarodnih odnosih. Dober primer je iranski jedrski program, pri katerem največja ovira za njegovo delovanje, ne glede na njegov končni namen, niso bila mednarodna pogajanja velikih sil ter sprejeti dogovori o omejitvi bogatenja urana, temveč virus Stuxnet. Temu je uspelo onesposobiti plinske centrifuge in s tem delovanje reaktorjev. Kibernetski napad na naftovod Colonial Pipeline maja 2021 leta je ohromil energetsko infrastrukturo ameriškega Juga in vzhodne obale (dotični naftovod pokriva okoli 45 odstotkov potreb po gorivu zveznih držav ZDA na vzhodni obali); kar 87 odstotkov vseh bencinskih postaj v Washington D.C. ni imelo zalog goriva za svoje stranke. Različne primere kibernetskih napadov bi lahko naštevali v neskončnost: leta 2015 je ruski kibernetski napad prekinil delovanje dela ukrajinske električne mreže, pri čemer je dostop do elektrike izgubilo 230.000 ljudi; napad na kreditno agencijo Equifax v letu 2017 je kompromitiral zelo občutljive finančne in osebne podatke skoraj 163 milijonov posameznikov; istega leta je virus WannaCry v enem dnevu okužil več kot 300.000 ločenih računalnikov v 150 državah itd.

Besedilo je pripravljeno v projektu Homopolitikus, političnega think tanka Inštituta za politični menedžment. Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Kibernetski napadi so tako pogosti ne le zaradi možnosti velikih dobičkov iz odkupnin, informacij iz ukradenih podatkov in zlorabe sistemov, temveč predvsem zaradi zelo omejenih možnosti identificiranja krivca in sankcioniranja. Vlade velikih sil druga drugo neprestano obtožujejo, da so sodelovale, povzročile ali dovolile kibernetske kraje podatkov, zlorabe in uničevanje sistemov ter da ščitijo posameznike/skupine, ki so izvršili podobna kazniva dejanja. V tem trenutku je vredno pozornosti naslednje dejstvo: če bi se enaka škoda, kot se je zgodila ob katerem koli od zgoraj omenjenih primerov kibernetskih napadov, zgodila zaradi katere koli druge oblike zunanjega napada, bi to bilo nedvomno sprejeto kot vojno dejanje. Edini dejavnik, ki takšno vrsto obravnave trenutno preprečuje, je pomanjkanje svetovne zakonodajne ureditve glede kibernetskih napadov in nemožnost identificiranja storilcev. Ali smo se kot človeštvo v preteklosti že kdaj srečali s podobnimi problemi in protislovji? Odgovor je nedvomno pritrdilen. Pomislite na možnost druge svetovne vojne, v kateri se poleg zažigalnih bomb in granat na London, Hamburg, Leningrad in Tokio iz bombnikov in topov meče še sarin, antraks in črne koze (vse troje je bilo med vojno resno obravnavano za možnost uporabe v Nemčiji, Veliki Britaniji in na Japonskem). Mednarodne konvencije o prepovedi, katerih kršitev bi pomenila uporabo zgoraj omenjenih sredstev, so človeštvu prihranile takšno grozoto.

icon-expand Jaka Gruden FOTO: Homopolitikus

Jedrska orožja so še najboljša za primerjavo s kibernetskimi napadi. Danes jih jemljemo kot najmočnejše orožje na voljo človeku, katerih široka uporaba bi lahko povzročila delno izumrtje življenja na Zemlji. V prvih 18 letih njihovega obstoja pa ni bilo prisotnega nobenega dokumenta, ki bi omejeval njihovo uporabo. Jedrske bombe so bile, pravno gledano, samo največje in najmočnejše od vseh bomb, ki se jih je lahko vrglo iz bombnika. Danes nam je to težko razumeti, vendar lahko bombardiranje Hirošime in Nagasakija pravilno razumemo samo tako; današnji jedrski tabuji oz. strahovi jedrske vojne iz let po 1960 preprosto niso bili prisotni. Jedrska orožja so bila v tem času večkrat predlagana kot čisto običajno sredstvo napada. Kot odgovor na uspešno kitajsko intervencijo v korejski vojni decembra 1950 je ameriški general MacArthur predsedniku Trumanu predlagal jedrsko bombardiranje industrijskih centrov Mandžurije. V pomoč obkoljenim francoskim četam v Dien Bien Phuju 1954 v Vietnamu je francoska vlada napotila uradno prošnjo Washingtonu za atomski napad na položaje komunističnega Viet Minha. Predsednika Eisenhowerja je od tega odvrnil britanski ambasador. Sovjetski premier Bulganin je leta 1956 med sueško krizo Britaniji, Franciji in Izraelu resno zagrozil z atomskim bombardiranjem, če se njihove sile ne bi umaknile iz Egipta. Fidel Castro je bil pripravljen, da v primeru ameriške invazije na Kubo med kubansko krizo leta 1962 uporabi sovjetske jedrske konice, brez odobritve Moskve. Jedrska orožja so bila znak prestiža; prvi britanski test 1952 in prvi francoski 1960 je pomenil nadaljnjo prisotnost obeh držav kot velikih sil, prvi kitajski test 1964 in prvi indijski 1974 pa simbolični prehod obeh držav med polnopravne članice mednarodne skupnosti.

icon-expand Test Ivy Mike leta 1952 FOTO: AP

Jedrska orožja so bila torej do sredine 1960ih skoraj brez kakršne koli mednarodne zakonske omejitve (jedrski sporazumi so do tega obdobja bili osredotočeni predvsem na civilno rabo tega tipa energije). Kar je situacijo spremenilo, je bilo obdobje detanta oz. pomiritve. Ameriški in sovjetski voditelji med letoma 1962 in 1978, pri čemer so pomembno vlogo odigrali tudi voditelji drugih držav (Willy Brandt, Eisaku Sato) in mednarodne organizacije, so na podlagi medsebojnega zaupanja, resne želje po miru in gospodarskem razvoju ter ob zavedanju uničujočih posledic obeh svetovnih vojn, skupaj ustvarili mednarodni režim za ravnanje z jedrskim orožjem. Pogodbe, kot so Pogodba o delni prepovedi jedrskih poskusov (1963), Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (1968) in Sporazum o protibalističnih izstrelkih (1972) ter povezave, kot je znani rdeči telefon med Moskvo in Washingtonom, so zagotovili, da se je kljub nadaljnjemu razvoju in proizvodnji jedrske tehnologije vzpostavilo stabilno stanje in nekakšen pravni/vojaški red njihove uporabe. Jedrska orožja so postala tabu – njihova uporaba naj bi bila dopustljiva samo v najhujši potrebi ali kot odgovor na njihovo uporabo s strani nasprotnika. Razlika od prejšnjega razumevanja je jasna.

icon-expand Test Upshot-Knothole Grable leta 1953. FOTO: Shutterstock