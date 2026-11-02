Piskala opozorila zaradi 'jedrskih napadov in nevarnosti sevanja'

V Ukrajini so težave najprej zaznali pri aplikaciji za opozarjanje pred zračnimi napadi, ki prebivalce obvešča o neposrednih nevarnostih. Uporabniki so začeli prejemati nenavadna sporočila, med drugim opozorila o domnevni nevarnosti sevanja v prestolnici Kijev. Ukrajinske zračne sile so se hitro odzvale in prebivalce pozvale, naj ostanejo mirni. "Aplikacija za opozarjanje pred zračnimi napadi je bila najverjetneje tarča sovražnega vdora. Nevarnosti sevanja ni! Ostanite mirni in spremljajte naša obvestila," so sporočile prek Telegrama. Tudi ukrajinske obveščevalne oblasti so opozorile na motnje v delovanju aplikacije in prebivalcem svetovale, naj informacije o morebitnih zračnih napadih preverjajo prek drugih uradnih virov. Ukrajinski vladni center za strateško komuniciranje je za vdor obtožil Rusijo. Na družbenem omrežju X je objavil posnetke lažnih opozoril in uporabnike pozval, naj ne upoštevajo nenavadnih sporočil. Med njimi je bilo tudi sporočilo v ruščini, ki je omenjalo ruski raketni sistem Orešnik.

V Rusiji lažno opozorilo o jedrskih bojnih glavah

Le nekaj ur pozneje so o podobnem incidentu poročale tudi ruske oblasti. Rusko ministrstvo za izredne razmere je sporočilo, da je bila njegova mobilna aplikacija za opozarjanje prebivalstva tarča "obsežnega kibernetskega napada". Uporabniki so prejeli lažno opozorilo, da naj bi proti vsem ruskim regijam izstrelili ukrajinske brezpilotne letalnike z jedrskimi bojnimi glavami. Sporočilo je prebivalce pozivalo, naj si nemudoma zagotovijo zaloge hrane za tri tedne in poiščejo zavetje. Rusko ministrstvo je ob tem poudarilo, da širši sistem javnega obveščanja deluje nemoteno. Prebivalce o nevarnostih namreč obveščajo tudi s sirenami, zvočniki, SMS-sporočili ter prek televizijskih in radijskih programov. "Vdor v mobilno aplikacijo ni vplival in tudi ne more vplivati na delovanje sistema javnega opozarjanja," so sporočili na Telegramu. Dodali so, da strokovnjaki odpravljajo težave z aplikacijo in da imajo razmere pod nadzorom. Moskva za zdaj ni navedla, kdo naj bi stal za napadom.

Strokovnjak: Verjetno ne gre za zadnji takšen napad

Herbert Lin, strokovnjak za kibernetsko politiko in varnost na univerzi Stanford ter nekdanji član komisije za krepitev ameriške kibernetske varnosti v času predsednika Baracka Obame, je za BBC ocenil, da je napad na ukrajinsko aplikacijo skrb vzbujajoč. "Mislim, da se je to prvič zgodilo uradni ukrajinski informacijski aplikaciji, vendar sumim, da ne bo zadnjič," je dejal. Poudaril je, da način izvedbe napada še ni znan, zato tudi ni mogoče oceniti, ali bi napadalci v prihodnje lahko izvedli podobne ali obsežnejše vdore.

Kibernetski napad na ukrajinsko aplikacijo se je zgodil le nekaj minut pred iztekom šestdnevnega premirja na območju mesta Oleški. FOTO: AP

Lažna opozorila tik pred iztekom premirja

Kibernetski napad na ukrajinsko aplikacijo se je zgodil le nekaj minut pred iztekom šestdnevnega premirja na območju mesta Oleški v regiji Herson, ki je pod rusko okupacijo od leta 2022. Redko premirje je omogočilo evakuacijo več sto ljudi z območja spopadov. Dogovor je bil dosežen tudi s posredovanjem ameriške prve dame Melanie Trump in papeža Leona XIV. Po poročanju BBC je šlo za najdaljše obdobje, v katerem se je premirje obdržalo od začetka ruske invazije na Ukrajino. Kljub humanitarnemu uspehu obstaja nevarnost ponovnega zaostrovanja spopadov. Obe strani se namreč obtožujeta, da sta premor v bojevanju izkoristili za krepitev svojih položajev na fronti. V Kijevu upajo, da bi humanitarna operacija lahko odprla pot nadaljnjim korakom v mirovnem procesu. Jana Lantratova, ki je operacijo usklajevala na ruski strani, je dejala, da sta se državi dogovorili o izvajanju rednih humanitarnih misij. Kremelj medtem poudarja, da takšne operacije obravnava ločeno od mirovnih pogajanj.

Medtem novi napadi na energetsko infrastrukturo