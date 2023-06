Prigožin: Ruske sile se na jugu Ukrajine umikajo

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je dejal, da se ruske sile umikajo pred ukrajinskimi silami v regijah Zaporožje in Herson na jugu države. Oblasti v Kijevu so medtem Ukrajince pozvale, naj ostanejo mirni in ne kopičijo jodovih tablet, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski opozoril na "teroristični napad" v jedrski elektrarni Zaporožje. Prav tako je Ukrajina zatrdila, da je prestregla nov ruski raketni napad na zahodu države.

Ob tem je Prigožin, ki je v vse bolj odkritem konfliktu z ruskim obrambnim ministrstvom, izrazil tudi pomisleke o smiselnosti t. i. posebne vojaške operacije v Ukrajini. Prigožinovi komentarji, ki jih je danes objavil na družbenih omrežjih, so v nasprotju z ocenami ruskega predsednika Vladimirja Putina o katastrofalnih izgubah ukrajinskih sil in premoru v bojevanju med trenutno ukrajinsko protiofenzivo. Prigožin je ruske vojaške in politične oblasti obtožil zavajanja glede stanja na bojiščih, rekoč, da se "kopajo v krvi", pri čemer niso vpoklicali rezervnih enot.

icon-expand Jevgenij Prigožin FOTO: AP

Ob tem se je Prigožin spraševal, zakaj se je sploh začela t. i. posebna vojaška operacija, kot invazijo Ukrajine uradno naziva Moskva. Po njegovem prepričanju je bila vojna namreč potrebna za samopromocijo določenih posameznikov. Odnosi med Wagnerjem in rednimi silami so se v preteklih mesecih zaostrili, potem ko je Prigožin ruske sile večkrat obtožil, da zapuščajo svoje položaje, in pojasnil, da vojaki bežijo zaradi neumnosti poveljnikov ruske vojske. Dodaten zaplet v odnosih predstavlja napoved obrambnega ministrstva, da bodo morale vse t. i. prostovoljske vojaške enote z ministrstvom skleniti pogodbe, kar je Prigožin že zavrnil. Dolgo napovedana ukrajinska protiofenziva je, sodeč po poročilih z bojišč, najbolj skoncentrirana na območju zaporoške regije, pri čemer pa v Kijevu priznavajo, da njihove sile napredujejo počasneje, kot bi si želeli.

Kijev po opozorilu na nevarnost jedrskega napada miri Ukrajince Oblasti v Kijevu so pozvale Ukrajince, naj ostanejo mirni in ne kopičijo jodovih tablet, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski v četrtek opozoril, da Rusija v zasedeni jedrski elektrarni Zaporožje pripravlja "teroristični napad". Zatrdil je, da namerava v okolje izpustiti radioaktivno sevanje. Kremelj je to zanikal. Čeprav je Kremelj trditve Zelenskega zavrnil in ob tem izpostavil, da ustrezno sodeluje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), se je od izjave Zelenskega v lekarnah v Ukrajini izredno povečalo povpraševanje po tabletah s kalijevim jodidom, ki se uporabljajo za zaščito v primeru jedrskih nesreč. Tablete se uporabljajo za zaščito ščitnice pred radioaktivnim jodom, ki lahko v primeru jedrske nesreče vstopi v človeško telo z vdihavanjem, hrano in vodo ter kasneje povzroči poškodbe na ščitnici in raka ščitnice.

icon-expand Jedrska elektrarna v Zaporožju FOTO: AP

Ukrajinsko ministrstvo za zdravje je danes Ukrajince pozvalo, naj se seznanijo z opozorilom predsednika in ga delijo, a naj ne delajo panike. Poudarilo je, da Zelenski ni povedal nič novega. "Rusija je teroristična država, od katere lahko pričakujete vse," so izpostavili. V ločeni izjavi pa je ministrstvo opozorilo na škodljive posledice nepravilnega doziranja joda, ki je lahko celo smrtno nevarno.