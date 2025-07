Kijev: Ruska vojska je izvedla najobsežnejši napad doslej

Rusija je izvedla najobsežnejši napad z droni in raketami na Ukrajino od začetka invazije februarja 2022, so sporočile ukrajinske sile in dodale, da je bil napad usmerjen zlasti na zahod države. Iz vzhodne regije Doneck poročajo o osmih smrtnih žrtvah napadov. Tarča napadov z droni je bila tudi Rusija.