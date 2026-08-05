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Kijev: Severna Koreja v Rusijo pošilja raketno enoto

Kijev, 05. 08. 2026 11.19 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Vojaške vaje Severne Koreje

Severna Koreja je v Rusijo napotila raketno enoto, trdi predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe. Po njegovih besedah naj bi bila enota, namenjena napadom na Ukrajino, opremljena s 120 balističnimi raketami in šestimi izstrelitvenimi sistemi. Ukrajini medtem močno primanjkuje sodobnih sistemov zračne obrambe, kar Rusija po navedbah Kijeva izkorišča z vse pogostejšo uporabo balističnih raket, ki jih je zaradi njihove hitrosti in načina leta še posebej težko prestreči.

V ruski regiji Voronež naj bi bila razmeščena severnokorejska raketna enota s približno 90 pripadniki, trdi predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Andrij Černjak.

Po njegovih besedah je Pjongjang v Rusijo že poslal novo pošiljko 40 balističnih raket tipa KN-23 in KN-24 ter severnokorejske vojake. Podrobnosti razmestitve in končno število raket naj bi po njegovih navedbah določili na pogovorih na najvišji ravni prihodnji mesec.

Severnokorejski balistični raketi KN-23 in KN-24 imata večji doseg in lahko nosita težji bojni glavi kot primerljiva ruska raketa Iskander, vendar sta po ocenah vojaških analitikov precej manj natančni.

Černjak je dodal, da naj bi enota razpolagala s skupno 120 severnokorejskimi balističnimi raketami in šestimi izstrelitvenimi sistemi. Kakšna bo vloga severnokorejskih vojakov pri ruskih raketnih operacijah, za zdaj ni znano.

Razmestitev raketne enote, o kateri govori Černjak, sicer časovno sovpada z rusko izstrelitvijo prvih dveh severnokorejskih balističnih raket proti Ukrajini v zadnjem tednu – prvih po lanskem avgustu.

Agencija Reuters ob tem opozarja, da navedb, ki temeljijo na obveščevalnih podatkih, ni mogla neodvisno preveriti.

Severna Koreja se je po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 izkazala za eno najtesnejših zaveznic Moskve.
Severna Koreja se je po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 izkazala za eno najtesnejših zaveznic Moskve.
FOTO: AP

Rob Lee, višji sodelavec Inštituta za zunanjepolitične raziskave, možganskega trusta s sedežem v Filadelfiji, ocenjuje, da severnokorejske dobave raket predstavljajo veliko grožnjo za Kijev. "Obramba pred balističnimi raketami je ena največjih ranljivosti Ukrajine, zato bo vsako povečanje števila balističnih raket, s katerimi se bo morala soočiti, predstavljalo dodaten izziv," je dejal.

Po njegovih besedah bo za Ukrajino stanje zračne obrambe še posebej pomembno v prihajajoči zimi, ko bi Rusija lahko znova izvedla obsežne napade na elektroenergetsko omrežje, podobno kot v preteklih letih.

Rusija je od konca leta 2023 proti Ukrajini že večkrat uporabila severnokorejske balistične rakete, vendar bi razmestitev severnokorejske raketne enote pomenila novo stopnjo vojaškega sodelovanja med Moskvo in Pjongjangom.

Severna Koreja se je po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 izkazala za eno najtesnejših zaveznic Moskve. Državi sta leta 2024 podpisali tudi sporazum o vzajemni obrambi.

Po navedbah ukrajinskih predstavnikov je Pjongjang Rusiji dobavil milijone topniških granat, poleg tega pa je v rusko regijo Kursk napotil okoli 14.000 vojakov, ki so sodelovali pri odbijanju ukrajinskega čezmejnega vdora leta 2024.

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