Kijev: Severna Koreja v Rusijo pošilja raketno enoto

V ruski regiji Voronež naj bi bila razmeščena severnokorejska raketna enota s približno 90 pripadniki, trdi predstavnik ukrajinske vojaške obveščevalne službe Andrij Černjak. Po njegovih besedah je Pjongjang v Rusijo že poslal novo pošiljko 40 balističnih raket tipa KN-23 in KN-24 ter severnokorejske vojake. Podrobnosti razmestitve in končno število raket naj bi po njegovih navedbah določili na pogovorih na najvišji ravni prihodnji mesec.

Severnokorejski balistični raketi KN-23 in KN-24 imata večji doseg in lahko nosita težji bojni glavi kot primerljiva ruska raketa Iskander, vendar sta po ocenah vojaških analitikov precej manj natančni.

Černjak je dodal, da naj bi enota razpolagala s skupno 120 severnokorejskimi balističnimi raketami in šestimi izstrelitvenimi sistemi. Kakšna bo vloga severnokorejskih vojakov pri ruskih raketnih operacijah, za zdaj ni znano. Razmestitev raketne enote, o kateri govori Černjak, sicer časovno sovpada z rusko izstrelitvijo prvih dveh severnokorejskih balističnih raket proti Ukrajini v zadnjem tednu – prvih po lanskem avgustu. Agencija Reuters ob tem opozarja, da navedb, ki temeljijo na obveščevalnih podatkih, ni mogla neodvisno preveriti.

Severna Koreja se je po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 izkazala za eno najtesnejših zaveznic Moskve. FOTO: AP