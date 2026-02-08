Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kijev tarča ruskih raket, v Kramatorsku ubita ženska

Kijev, 08. 02. 2026 21.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Po ruskih napadih v Kramatorsku

Rusija je znova z raketami napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, kjer je bilo po poročanju ukrajinskih medijev zgodaj popoldne slišati eksplozije. O ruskih napadih so poročali tudi od drugod po državi. V Kramatorsku na vzhodu Ukrajine je bil ubita ženska, trije ljudje so bili ranjeni, so sporočile regionalne oblasti.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu potrdil napad in dejal, da je ukrajinska zračna obramba aktivna. V središču prestolnice je bilo slišati več eksplozij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V ruskih napadih v mestu Kramatorsk v doneški regiji pa je bila ubita starejša ženska, še trije moški so bili ranjeni, je sporočilo tožilstvo. Po navedbah oblasti je bomba eksplodirala v bližini večnadstropnega stanovanjskega bloka.

V Hersonu na jugovzhodu Ukrajine je bilo v ruskem obstreljevanju ranjenih osem ljudi, še poroča dpa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je Rusija v minulem tednu na Ukrajino izstrelila več kot 2000 brezpilotnih letalnikov, 1200 vodenih bomb ter 116 različni vrst raket. "Skoraj vsak dan napadajo elektrarne, logistično infrastrukturo in stanovanjske stavbe," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih.

Ob tem je ponovno pozval k podpori Ukrajini in mednarodnemu pritisku na Rusijo, ki že skoraj štiri leta izvaja agresijo proti Ukrajini.

ukrajina ruski napad kijev

Na Portugalskem po vzporednih volitvah zmagal Seguro

bibaleze
Portal
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Izposodil si je denar za darila za otroke – zdaj ga pozna cel svet
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO
Slovenski filmi za Prešernov dan na VOYO
vizita
Portal
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
cekin
Portal
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
O tem se ne pogovarjamo
O tem se ne pogovarjamo
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527