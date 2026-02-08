Kijev tarča ruskih raket, v Kramatorsku ubita ženska

V ruskih napadih v mestu Kramatorsk v doneški regiji pa je bila ubita starejša ženska, še trije moški so bili ranjeni, je sporočilo tožilstvo. Po navedbah oblasti je bomba eksplodirala v bližini večnadstropnega stanovanjskega bloka.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je na Telegramu potrdil napad in dejal, da je ukrajinska zračna obramba aktivna. V središču prestolnice je bilo slišati več eksplozij, poroča nemška tiskovna agencija dpa .

V Hersonu na jugovzhodu Ukrajine je bilo v ruskem obstreljevanju ranjenih osem ljudi, še poroča dpa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je Rusija v minulem tednu na Ukrajino izstrelila več kot 2000 brezpilotnih letalnikov, 1200 vodenih bomb ter 116 različni vrst raket. "Skoraj vsak dan napadajo elektrarne, logistično infrastrukturo in stanovanjske stavbe," je Zelenski zapisal na družbenih omrežjih.

Ob tem je ponovno pozval k podpori Ukrajini in mednarodnemu pritisku na Rusijo, ki že skoraj štiri leta izvaja agresijo proti Ukrajini.