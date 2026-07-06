Kijev v plamenih: Rusija izvedla nov smrtonosni napad

Le dan pred pomembnim dogodkom, vrhom zveze Nato v Turčiji, je Rusija znova udarila na Kijev, tokrat še bolj silovito. Kombiniran napad z droni in balističnimi raketami je terjal življenja več ljudi, mnogo jih je ranjenih, piše CNN. Iz poškodovane stavbe v okrožju Podilski so reševalci evakuirali prebivalce, med njimi tudi otroke, vendar iskanje ljudi, ki so še vedno ujeti pod ruševinami ali v stavbi, še poteka, je na Telegramu sporočil kijevski župan Vitalij Kličko. Eno smrtno žrtev so napadi zahtevali v Buči, mestu v okoliški regiji, kjer naj bi ruske sile kmalu po začetku invazije februarja 2022 zagrešile vojne zločine. Kot je sporočil guverner regije Mikola Kalašnik je bilo ob tem ranjenih najmanj deset ljudi.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Po napadu na Kijev AP

Po napadu na Kijev AP

Po napadu na Kijev AP

Po napadu na Kijev AP

Po napadu na Kijev AP

Po napadu na Kijev AP

Po napadu na Kijev AP













Poškodovane so tudi stanovanjske stavbe v jugovzhodnem okrožju Darnicki, ki so že utrpele škodo med prejšnjim napadom na prestolnico, prebivalci so bili tako danes zjutraj znova evakuirani. Številni prebivalci so se sicer že pred napadom, ko so zazvonile sirene, umaknili v zaklonišča, vendar vsi niso imeli te sreče. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je le nekaj ur prej opozoril, da Moskva "pripravlja nov obsežen napad". "To je značilno za Putina: takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in tik pred vrhom zveze Nato v Ankari," je pred napadom v objavi na omrežju X zapisal Zelenski in zaveznikom sporočil, da "vsaka zamuda pri dobavi raket za protizračno obrambo - raket za sisteme Patriot - pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne". "Svet razpolaga z zadostno količino in kakovostjo protiletalske obrambe. Potrebne so vaše odločitve," je dodal in med državami, na katere v Kijevu najbolj apelirajo, izpostavil ZDA in "močne države v Evropi".

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP

V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar. AP













Vojna v Ukrajini osrednja tema vrha Nato