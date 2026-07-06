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Kijev v plamenih: Rusija izvedla nov smrtonosni napad

Kijev, 06. 07. 2026 06.05 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
V stanovanjskih stavbah v Kijevu izbruhnil požar.

Ukrajinska prestolnica Kijev je bila zgodaj zjutraj tarča smrtonosnega ruskega napada. Odmevale so eksplozije, številni pa so ostali ujeti v poškodovanih stanovanjskih stavbah, medtem ko se je napad z balističnimi raketami in droni nadaljeval. Ubitih je bilo najmanj sedem ljudi, še 24 pa ranjenih. V več mestnih okrožjih so izbruhnili požari.

Le dan pred pomembnim dogodkom, vrhom zveze Nato v Turčiji, je Rusija znova udarila na Kijev, tokrat še bolj silovito. Kombiniran napad z droni in balističnimi raketami je terjal življenja več ljudi, mnogo jih je ranjenih, piše CNN.

Iz poškodovane stavbe v okrožju Podilski so reševalci evakuirali prebivalce, med njimi tudi otroke, vendar iskanje ljudi, ki so še vedno ujeti pod ruševinami ali v stavbi, še poteka, je na Telegramu sporočil kijevski župan Vitalij Kličko.

Eno smrtno žrtev so napadi zahtevali v Buči, mestu v okoliški regiji, kjer naj bi ruske sile kmalu po začetku invazije februarja 2022 zagrešile vojne zločine. Kot je sporočil guverner regije Mikola Kalašnik je bilo ob tem ranjenih najmanj deset ljudi.

Poškodovane so tudi stanovanjske stavbe v jugovzhodnem okrožju Darnicki, ki so že utrpele škodo med prejšnjim napadom na prestolnico, prebivalci so bili tako danes zjutraj znova evakuirani.

Številni prebivalci so se sicer že pred napadom, ko so zazvonile sirene, umaknili v zaklonišča, vendar vsi niso imeli te sreče. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je le nekaj ur prej opozoril, da Moskva "pripravlja nov obsežen napad".

"To je značilno za Putina: takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in tik pred vrhom zveze Nato v Ankari," je pred napadom v objavi na omrežju X zapisal Zelenski in zaveznikom sporočil, da "vsaka zamuda pri dobavi raket za protizračno obrambo - raket za sisteme Patriot - pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne".

"Svet razpolaga z zadostno količino in kakovostjo protiletalske obrambe. Potrebne so vaše odločitve," je dodal in med državami, na katere v Kijevu najbolj apelirajo, izpostavil ZDA in "močne države v Evropi".

Vojna v Ukrajini osrednja tema vrha Nato

Trump, ki bo v Ankari na vrhu Nata, je v nedeljo znova ponudil pomoč pri končanju vojne med skoraj 90-minutnim telefonskim pogovorom z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

Ameriški predsednik je v soboto govoril tudi z Zelenskim. Ob ponovni vrnitvi na položaj je obljubil, da bo vojno končal v 24 urah, vendar njegova administracija tudi več kot 500 dni po začetku drugega mandata kljub več poskusom še ni našla poti do miru med sprtima državama.

Ruske sile so sicer medtem okrepile prizadevanja za zavzetje večjega dela ukrajinske vzhodne regije Doneck, kar ostaja eden ključnih ciljev Kremlja. Medtem se ukrajinska mesta skoraj vsako noč soočajo z napadi ruskih brezpilotnih letalnikov in raket.

Ukrajina je v zadnjem času prav tako okrepila raketne napade in napade z droni na ključno infrastrukturo globoko na ruskem ozemlju, med drugim na naftne rafinerije, pristanišča in vojaške tovarne.

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