Kijev zavrača 'apokaliptične napovedi' o ruskem napadu

Tudi ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je v nedeljo na ameriških televizijah opozarjal, da lahko Rusija vsak čas napade Ukrajino in sproži spopad, ki bo imel veliko človeško ceno. "Če pride do vojne, bo to velika človeška cena za Ukrajino, ampak glede na naše priprave in odgovor bo to velika strateška cena tudi za Rusijo," je dejal Sullivan, ki je nastopil na ameriških televizijah NBC, Fox in ABC. Bela hiša naj bi ameriške kongresnike že obvestila, da bi ruska invazija na Ukrajino pomenila hitro zavzetje Kijeva in bi zahtevala okoli 50.000 smrtnih žrtev. Sullivan je še dejal, da so ZDA v sodelovanju z zavezniki in partnerji pripravljene na razne scenarije. Hkrati je Zahod utrdil zaveznike na "vzhodnem krilu".

Tudi veleposlanica ZDA pri ZN Linda Thomas Greenfield je za ameriško medijsko mrežo CNN dejala, da si prizadevajo za diplomatsko rešitev, vendar se zavedajo, da se Rusi še naprej pripravljajo na napad. Ameriški senator John Barraso pa je za ameriško televizijo Fox izrazil zaskrbljenost, kaj se bo zgodilo, ko bo Putin dosegel, da se Ukrajino vrne v njegov tabor. Ob tem je omenil, da bi lahko Iran pospešil prizadevanja za pridobitev jedrskega orožja, Kitajska pa bi se lahko odločila za invazijo na Tajvan.