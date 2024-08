Kijev želi dvigniti davke za financiranje vojne, podjetja na nogah

Pa vendar so podjetja močno kritična do osnutka davčnega zakona, ki je bil ukrajinskemu parlamentu predstavljen v začetku julija, poroča Politico. "Iskanje dodatnih prihodkov z uvedbo novih davkov bo močno obremenilo poslovanje," je v ponedeljkovi izjavi zapisala ukrajinska gospodarska zbornica. "V ozadju ruske agresije in uničenja infrastrukture ter zmanjševanja trgov in odhoda osebja dodaten fiskalni pritisk na ukrajinska podjetja onemogoča gospodarsko stabilnost," je dodala.

Pritisk, naj se davki ne dvignejo, je prišel tudi izven Ukrajine. "Združene države spodbujajo ukrajinsko vlado, da poveča prihodke predvsem z reformo carin in bojem proti sivim trgom," je na ponedeljkovem brifingu v Kijevu dejala Penny Pritzker, ameriška posebna predstavnica za gospodarsko okrevanje Ukrajine. "Velik vir zaslužka je tudi na sivih trgih, sploh od cigaret, alkohola ali elektronike. In zato smo spodbudili ukrajinsko vlado, da se osredotoči na to," je dodala Pritzkerjeva.