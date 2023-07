Kijev znova tarča ruskega napada z droni: sestrelili naj bi jih 26

"Sovražnik je že drugič v tem mesecu iz zraka napadel Kijev," je na svojem računu na Telegramu sporočila vojaška uprava ukrajinske prestolnice. Dodali so, da so ruske sile napad z droni iranske izdelave verjetno sprožile iz regije Krasnodar.

Ukrajinska stran naj bi uspešno sestrelila 26 dronov, dva brezpilotnika pa sta zadela upravno stavbo pristaniškega objekta v Odesi na jugu Ukrajine, je potrdil predstavnik tamkajšnje vojaške uprave Sergij Bratčuk. Poleg tega so se opozorila pred zračnimi napadi oglasila še v regijah Mikolajiv, Herson, Kirovograd, Poltava, Sumi in Harkov.

Ukrajinsko notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so v kijevski regiji našli razbitine brezpilotnega letalnika. Dodalo je, da so bila "poškodovana okna zasebnih gospodinjstev in gospodarska poslopja", da pa poročil o morebitnih žrtvah napadov ni bilo.