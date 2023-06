Kijev znova tarča ruskih zračnih napadov

Vodja kijevske civilne in vojaške uprave Sergij Popko je sporočil, da so ukrajinske sile v okolici Kijeva skupno sestrelile okoli 30 ruskih izstrelkov. O morebitnih žrtvah ali škodi napadov ukrajinske oblasti za zdaj ne poročajo.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile v četrtek v bližini mesta Šebekino v zahodni ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino odvrnile tri domnevne poskuse vdora ukrajinskih enot v regijo. "V ukrajinskem napadu je skupno sodelovalo do 70 borcev, pet tankov, štiri oklepna vozila in tovornjak kamaz," je sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da so ruske letalske sile in artilerija ubile več kot 50 ukrajinskih vojakov.