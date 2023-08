Kijev znova tarča zračnih napadov, sestrelili več kot deset dronov

Ukrajinska zračna obramba je nad prestolnico odkrila in sestrelila "skoraj 15 dronov", je sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Sergij Popko in dodal, da je napad trajal približno tri ure. Mestne oblasti so pred napadom prebivalce pozvale, naj ostanejo v zakloniščih. "To je bilo že 820. opozorilo o zračnem napadu za Kijev od začetka invazije," je dejal Popko.

Opozorila so se sicer oglasila tudi v sredo, ko je zračna obramba nad Kijevom sestrelila več kot deset brezpilotnih letalnikov. Ostanki sestreljenih dronov naj bi zadeli več objektov v prestolnici, a pri tem niso terjali žrtev. Ruske sile so v sredo napadle tudi pristaniško infrastrukturo v Izmailu, pristanišču na Donavi tik ob Romuniji.

Ruske sile naj bi se utrdile na močno miniranih območjih

Ruske sile niso napredovale vzdolž frontne črte, vendar so se utrdile na močno miniranih območjih, ki jih nadzorujejo, in tako otežujejo premikanje ukrajinskih enot proti vzhodu in jugu, so sporočili ukrajinski uradniki. Kot je navedla namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hanna Maliar, ruske sile "precej vztrajno poskušajo ustaviti naše napredovanje v Bahmutu, a brez uspeha". Ruske sile po njenih besedah krepijo rezerve in opremo na treh območjih bolj na severu, kjer so v zadnjih tednih prav tako poročali o hudih spopadih.