Kijevčani bodo novo leto počakali v zakloniščih: Pomembno je, da smo skupaj

Več milijonov Ukrajincev, ki so se odločili ostati v državi kljub ruski invaziji, bo v novo leto vstopilo povsem drugače kot lani. V več delih države so že dopoldan bobnele ruske rakete, mnogi bodo v strahu pred dodatnimi napadi v novo leto vstopili v zakloniščih. Ločeni od članov družine, znancev in prijateljev.

Za nekatere družine v Ukrajini pa se bo leto le končalo na nekoliko lepši način. Dopoldan je namreč na kijevsko železniško postajo pripeljal poseben vlak, na njem pa več žen in otrok, ki so prišli za praznike obiskat može in starše.