Kijevska računovodkinja v vozilu prevažala več milijonov evrov gotovine

Uradniki v kijevski regiji so v petek objavili fotografije odprtega avtomobilskega prtljažnika, v katerem se je nahajalo več svežnjev bankovcev po 100 evrov.

Kot so pojasnili, je podjetje, za katerega je delala računovodkinja, v letih 2022 in 2023 ukrajinski vojski dostavilo za 320 milijonov evrov hrane. Z lažnim posojilom naj bi si podjetje znižalo davčno breme, navajajo ukrajinski preiskovalci.

Podjetje se je znašlo pod lupo preiskovalcev zaradi pranja denarja in velike davčne utaje. Vpletenim grozi do osem let zapora.