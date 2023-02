Kijevski ZOO brez elektrike, živali zmrzujejo: požrtvovalni oskrbniki kurijo ogenj

Rusija zadnje mesece napada ukrajinsko električno omrežje in infrastrukturo. Tudi živalski vrt v Kijevu je tako brez elektrike od štiri do 12 ur na dan, piše EuroNews. In čeprav so imeli v Kijevu doslej sorazmerno milo zimo, pa so temperature okoli nič stopinj Celzija podnevi in -10 stopinj Celzija ponoči občutno prenizke za Tonyja in druge živali, ki so v ukrajinski živalski vrt prišle iz tropskih držav.