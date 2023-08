Kila in pol odojka kar 60 evrov? 'Za ta denar bi ga kupil in spekel sam'

Da so se cene povzpele v nebo, ni več skrivnost. Vsakodnevno se soočamo z naraščajočimi cenami v trgovinah, gorivo vsekakor ne zaostaja, tudi restavracije so dvignile cene na jedilniku. Vendar romarji v Sinju še zdaleč niso pričakovali, da bodo za le kilo in pol odojka morali odšteti 60 evrov, poroča Slobodna Dalmacija.

"Bili smo lačni in v sinjskem parku smo si naročili kilogram in pol odojka. Kuhar je z dletom odrezal dva lepa kosa, delavka ju je vrgla na tehtnico in rekla: 60 evrov. Ostali smo šokirani," je pojasnil eden izmed njih. Kot je dodal, je bilo to lansko leto vsaj 30–40 odstotkov bolj poceni. "Plačal sem in ostal s prazno denarnico. To je postalo nenormalno, brez 200 evrov v denarnici na dan skoraj ne gre." Odojek je sicer po njegovih besedah bil okusen, odlično pečen.

A to ni vse, kar jih je šokiralo. Naročili so tudi dva litra mineralne vode, za to pa plačali kar 20 evrov. "V trgovini smo za Jamnico plačali 70 centov, tukaj pa je en liter stal 10 evrov," je poudaril. Pojasnil je, da je bil Sinj nabit s turisti, kavarne so bile odprte dan in noč, vendar ni videl ljudi v sinjskem parku, kajti bilo je predrago.

Lansko leto je kilogram jagnjetine stal okoli 33 evrov, kilogram odojka pa nekje 20 evrov. Na visoko ceno se je odzval tudi hrvaški minister za gospodarstvo Davor Filipović. "Jaz takega odojka ne bi nikoli kupil," je dejal. "Hrvaški državljani lahko trgovcem in proizvajalcem hrane – vsaj tistim, ki neupravičeno dvigujejo cene – sporočijo, da tega ne bodo več kupovali." Svetoval je, da naj raje gredo h trgovcem, ki so pošteni.