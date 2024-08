Kim Dotcom bo izročen ZDA

Kot poroča BBC, je tiskovni predstavnik novozelandskega ministra za pravosodje povedal, da so v četrtek podpisali nalog za izročitev Kima Dotcoma. Ameriški organi trdijo, da je Dotcom zaslužil več milijonov evrov s pomočjo spletnega mesta, ki ga je ustvaril leta 2005 – Megaupload in mu očitajo kršenje avtorskih pravic in piratstva. Dotcom se medtem zagovarja, da sam ni imel nadzora nad tem, kaj uporabniki na portal nalagajo.