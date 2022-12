Kim Džo Jong: Če izstrelimo medcelinsko balistično raketo, jo bodo prepoznali

Del dogovora o zaščiti Južne Koreje z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vključno z jedrskimi, je tudi napotitev ameriških bombnikov B-52 in nevidnih bojnih letal F-22. ZDA in Južna Koreja so v odgovor na napetosti organizirale vojaške vaje, ki so potekale v vodah jugozahodno od otoka Jeju, ameriška letala pa so bila v Južno Korejo napotena prvič po štirih letih in bodo tam ostala še ves teden zaradi urjenja z južnokorejskimi silami, so sporočili iz južnokorejskega obrambnega ministrstva.