Kim Džong Un: ZDA so glavni vzrok nestabilnosti na Korejskem polotoku

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ob odprtju razstave Samoobramba 2021, na kateri so na ogled postavili svojo vojaško moč, obtožil ZDA, da spodbujajo napetosti med Severno in Južno Korejo. Dodal je, da je razvoj orožja v njegovi državi obramba pred sovražno politiko ZDA in vojaško krepitvijo Južne Koreje, ki destabilizira Korejski polotok.

Severnokorejski voditelj se je ob sovražni politiki ZDA zavezal, da bo zbral "nepremagljivo vojsko", so poročali državni mediji. "Pjongjang krepi svojo vojsko v samoobrambi, ne pa da bi začel vojno," je še dejal Kim v govoru na razstavi, na kateri je na ogled postavil različne tanke, orožje in rakete. Razstavljena je bila tudi medcelinska balistična raketa Hwasong-16. Gre za največjo severnokorejsko raketo, ki je bila oktobra lani predstavljena na vojaški paradi, vendar še ni bila preizkušena. Severna Koreja je pospešila svoj raketni program, analitiki pa trdijo, da je začela tudi širiti svoj glavni jedrski reaktor, ki se uporablja za proizvodnjo goriva za jedrske bombe. Medtem ko so ZDA izrazile pripravljenost na diplomatske pogovore s Severno Korejo, Pjongjang za tovrstne aktivnosti ni zainteresiran in tudi ne bo, dokler Washington nadaljuje vojaške dejavnosti v Južni Koreji. "ZDA trdijo, da do Severne Koreje ne gojijo sovražnih čustev, toda temu je težko verjeti, saj smo priča njihovim napačnim presojam in dejanjem," je dodal Kim. Dejal je, da prizadevanja Južne Koreje za krepitev vojske uničujejo vojaško ravnovesje na Korejskem polotoku ter povečujejo nestabilnost in nevarnost. Severna Koreja je deležna mednarodnih sankcij zaradi svojega jedrskega in raketnega programa, ki ga po lastnih navedbah potrebuje za obrambo pred ameriško invazijo. Ni pa Pjongjangu prepovedano razvijati vodenih raket. Severnokorejski režim je septembra izvedel več preizkusov raket, med drugim vodene rakete dolgega dosega in dveh balističnih raket kratkega dosega, pa tudi nadzvočne balistične rakete. Ti preizkusi so sprožili obsodbe v mednarodni skupnosti.