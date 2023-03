Kim Džong Un izstrelil medcelinsko balistično raketo: 'Nepremišljena provokacija'

Severna Koreja je poskusno izstrelila medcelinsko balistično raketo le nekaj ur pred srečanjem voditeljev Južne Koreje in Japonske na vrhu v Tokiu, ki naj bi ga zasenčile prav severnokorejske jedrske grožnje.

Medtem ko južnokorejske in ameriške enote nadaljujejo skupne vojaške vaje, ki jih sicer Pjongjang obravnava kot vaje za morebitni napad, se je odvil prvi severnokorejski preizkus izstrelitve medcelinske rakete v enem mesecu in že četrti preizkus orožja ta teden.

Izstrelitev se je zgodila v soseski Sunan v prestolnici Pjongjang, kjer se nahaja mednarodno letališče. To je tudi glavno testno območje, kjer je Severna Koreja izvedla večino nedavnih preizkusov izstrelitve.

Po južnokorejskih in japonskih ocenah je raketa med 70-minutnim poletom preletela približno 1000 kilometrov, najvišje pa se je povzpela na 6000 kilometrov. Ta izstrelitev je povsem podobna februarski izstrelitvi druge medcelinske balistične rakete, ki bi po mnenju strokovnjakov lahko dosegla tudi ameriško celino. Včerajšnja raketa je padla v vode med Korejskim polotokom in Japonsko. Slednja je sporočila, da je raketa padla zunaj njene izključne ekonomske cone ter da ni poročil o poškodbah ladij in letal. Pjongjang je ta teden s podmornice izstrelil tudi manevrirne rakete in poslal balistične rakete kratkega dosega čez svoje ozemlje v vzhodno morje. Prejšnji teden je Severna Koreja izstrelila najmanj šest balističnih raket kratkega dosega z zahodnega obalnega območja v vaji, ki so jo njeni državni mediji označili za simuliran napad na nedoločeno južnokorejsko letališče. Tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson je dejala, da bo Washington sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ameriške domovine ter zaveznic Južne Koreje in Japonske. Po njenih besedah ta izstrelitev "po nepotrebnem povečuje napetosti in tvega destabilizacijo varnostnih razmer v regiji".

"Severna Koreja bo za svoje nepremišljene provokacije plačala visoko ceno," je dejal južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol pred odhodom v Tokio na vrh z japonskim premierjem Fumiem Kišido. Jeol je pred odhodom na izrednem varnostnem sestanku o severnokorejski izstrelitvi južnokorejski vojski naročil, naj temeljito nadaljuje z vajami, ki potekajo z ameriškimi silami ter okrepi varnostno sodelovanje med Seulom, Washingtonom in Tokiem. A to okrepljeno sodelovanje bi lahko spodbudilo tudi Pjongjang, Peking in Moskvo, da okrepijo svoje vezi, menijo strokovnjaki. Kitajska in Rusija sta namreč večkrat blokirali prizadevanja ZDA in njihovih zaveznic za zaostritev sankcij Združenih narodov proti Severni Koreji. Obdobja napetosti s Severno Korejo sicer niso nič novega, vendar so razmere na Korejskem polotoku trenutno najbolj nestabilne v zadnjih petih letih, poroča BBC. "Še naprej moramo krepiti sodelovanje med zaveznicami in podobno mislečimi državami" Vrh Jun-Kišida, ki se bo odvijal popoldne, je bil organiziran, potem ko je Junova vlada prejšnji teden stopila korak naprej k izboljšanju dvostranskih odnosov, ki so se močno zaostrili zaradi japonske kolonialne vladavine na Korejskem polotoku v letih 1910–1945. "Še naprej moramo krepiti sodelovanje med zaveznicami in podobno mislečimi državami," je dejal Jun. "Junovo potovanje v Tokio je naletelo na nasprotovanje zaradi domnevnega pospeševanja zgodovinske sprave v interesu izboljšanja odnosov z Japonsko," je pojasnil Leif-Eric Easley, profesor na univerzi v Seulu. "Severnokorejski preizkus izstrelitve rakete na dan vrha Jun-Kišida je bil najverjetneje namenjen provokaciji in zaostrovanju političnih odnosov, vendar je naredil ravno nasprotno – pokazal je, da je treba poglobiti varnostno sodelovanje med zaveznicami ZDA."

Ameriški predsednik Joe Biden je pozdravil južnokorejski načrt kot pomemben korak h krepitvi partnerstva med dvema najbližjima ameriškima zaveznicama, ki skupaj gostita okoli 80.000 ameriških vojakov. Združene države si prizadevajo za močnejša zavezništva v Aziji, da bi se lahko spopadle z naraščajočim vplivom Kitajske in grožnjami Severne Koreje. Severna Koreja pa si prizadeva za razširitev jedrskega arzenala, kar je Južno Korejo in Japonsko še bolj spodbudilo k prizadevanjem za okrepitev varnostnega partnerstva z Združenimi državami, saj sta obe državi v dosegu jedrskih raket, ki jih lahko izstreli Severna Koreja. Že oktobra lani so izstrelili raketo srednjega dosega nad severno Japonsko, zaradi česar so morale tamkajšnje skupnosti izdati opozorila za evakuacijo in ustaviti železniški promet.

