Kim Džong Un kaže mišice: predstavili 'najmočnejši jedrski oborožitveni sistem'

Med gosti na paradi so bili kitajski premier Li Qiang, nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev in generalni sekretar vietnamske komunistične stranke To Lam. Na fotografiji sedijo vsi trije ob Kimu.

Parada je bila prva večja po dveh letih, priredili pa so jo ob 80. obletnici ustanovitve Delavske stranke.

Severnokorejski voditelj Kim Džong un je v govoru pozval oborožene sile, naj se razvijejo v "nepremagljivo" enoto, ki bo "uničila vse grožnje".

Ostale fotografije s parade kažejo, kako se meter dolga raketa Hwasong-20 pelje mimo številnih gledalcev, ki mahajo s severnokorejskimi zastavami. Domneva se, da je doseg tega orožja dovolj velik, da lahko doseže cilje v ZDA, še poroča dpa.

Po poročanju KCNA je vojska predstavila tudi druge oborožitvene sisteme, kot so hipersonične rakete.

V govoru je Kim govoril o "junaškem bojnem duhu" in "zmagi", ki so jo oborožene sile dosegle na tujih bojiščih za mednarodno pravičnost in mir.

Severna Koreja je Rusiji sprva dobavljala rakete in topniško strelivo za vojno proti Ukrajini, kasneje pa ji je poslala tudi vojake, po ocenah več tisoč mož.

Država, ki je mednarodno večinoma osamljena in podvržena sankcijam, je nazadnje gostila podobno veliko vojaško parado leta 2023.

V začetku septembra letos si je Kim med enim od redkih obiskov v tujini ogledal vojaško parado v Pekingu, kjer je bil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V dvostranskih pogovorih sta Severna Koreja in njena ključna zaveznica Kitajska poudarili pripravljenost za tesnejši dialog.