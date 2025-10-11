Svetli način
Tujina

Kim Džong Un kaže mišice: predstavili 'najmočnejši jedrski oborožitveni sistem'

Pjongjang, 11. 10. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
32

Severna Koreja je v petek zvečer na vojaški paradi v Pjongjangu predstavila svojo novo medcelinsko balistično raketo. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je raketo, ki so jo predstavili tudi gostom iz tujine, opisala kot "najmočnejši jedrski strateški oborožitveni sistem".

Severnokorejski voditelj Kim Džong un je v govoru pozval oborožene sile, naj se razvijejo v "nepremagljivo" enoto, ki bo "uničila vse grožnje". 

Parada je bila prva večja po dveh letih, priredili pa so jo ob 80. obletnici ustanovitve Delavske stranke.

Med gosti na paradi so bili kitajski premier Li Qiang, nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev in generalni sekretar vietnamske komunistične stranke To Lam. Na fotografiji sedijo vsi trije ob Kimu.

Ostale fotografije s parade kažejo, kako se meter dolga raketa Hwasong-20 pelje mimo številnih gledalcev, ki mahajo s severnokorejskimi zastavami. Domneva se, da je doseg tega orožja dovolj velik, da lahko doseže cilje v ZDA, še poroča dpa.

Po poročanju KCNA je vojska predstavila tudi druge oborožitvene sisteme, kot so hipersonične rakete.

V govoru je Kim govoril o "junaškem bojnem duhu" in "zmagi", ki so jo oborožene sile dosegle na tujih bojiščih za mednarodno pravičnost in mir.

Severna Koreja je Rusiji sprva dobavljala rakete in topniško strelivo za vojno proti Ukrajini, kasneje pa ji je poslala tudi vojake, po ocenah več tisoč mož.

Država, ki je mednarodno večinoma osamljena in podvržena sankcijam, je nazadnje gostila podobno veliko vojaško parado leta 2023.

V začetku septembra letos si je Kim med enim od redkih obiskov v tujini ogledal vojaško parado v Pekingu, kjer je bil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. V dvostranskih pogovorih sta Severna Koreja in njena ključna zaveznica Kitajska poudarili pripravljenost za tesnejši dialog.

severna koreja parada
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
11. 10. 2025 11.31
+1
Iz kobilarne Lipica so sporočili, da pričakujejo naraščaj, pa ne okol govort, Saj je vse goste s Snežičeve jahte pošteno strah..
ODGOVORI
1 0
piu
11. 10. 2025 11.30
-1
To , da so vsi prisotni na paradi suhi in le Džong je debel, je komunistična diskriminacija in zabloda......
ODGOVORI
0 1
gangster007
11. 10. 2025 11.28
Korejc je pripravljen gremo zaj kr začnite sam menijo ker jim gre prelepo
ODGOVORI
0 0
ho?emVšolo
11. 10. 2025 11.27
-1
Žalostno da tega nima Ukrajina, ker nikoli ne bi imela vojne.
ODGOVORI
0 1
osservatore
11. 10. 2025 11.26
+2
Kvadratnoglavi ljubljeni vodja stalno kaže ene in iste pokalice in natepava idejo, da "imajo najmočnejši jedrski strateški oborožitveni sistem". Zeeeeeeeehhhhh.
ODGOVORI
2 0
Puško v koruzo
11. 10. 2025 11.25
+1
Zdavstveno stanje Kim Đunk Una in Donalda Trumpa je izjemno. Pridužuje se tudi Putin. Ostali so daleč zadaj. Njihovi ljudje pa množično želijo živeti v Evropi. Zakaj? Kaj je tako dobrega v evropi, če je tam izjemno.
ODGOVORI
1 0
vicente
11. 10. 2025 11.25
+1
so počakali en dan ker je deževalo da se niso kartonske makete zmočile,sicer v primeru vojne bomo verjetno njihove rakete kupili za kilo riža
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
11. 10. 2025 11.24
+1
Kje sta pa Tanja in Nataša a so preko videa spremljale parado.
ODGOVORI
2 1
Levi so barabe
11. 10. 2025 11.22
-1
Upam da kitajska prehiti rusijo in ZDA. Pa bo veliko boljše za mir v svetu
ODGOVORI
1 2
holob
11. 10. 2025 11.21
+4
Ne verjamem, da meter dolga raketa lahko naredi ogromno škodo in leti daleč.
ODGOVORI
4 0
mbedrac
11. 10. 2025 11.30
Saj veš, da so novinarji že od nekdaj skregani z merskimi enotami in razmerji, sploh, ko se gre za medcelinske ali vesoljske zadeve.
ODGOVORI
0 0
Rudar
11. 10. 2025 11.17
+4
Naj rajši nahrani narod. Podobnost z ostalimi avtokrati v Evropi, je zgolj slučajna. Ali pač ne....
ODGOVORI
4 0
asdfghjklč
11. 10. 2025 11.16
+2
severnokorejske makete.
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
11. 10. 2025 11.06
-6
Men se zdi, da je Evropa na vilah, grabljah, lopatah ter čipih iz pralnih strojev zaostala zabeljena z 80 spoli, 50 JIH ŠE IŠČEJO, Evropa lahko priredi samo parado ponosa pardon po NOSU..
ODGOVORI
5 11
Zmaga Ukrajini
11. 10. 2025 11.13
+8
Kar veselo v severno Korejo,... ne se pustiti motiti!
ODGOVORI
11 3
Puško v koruzo
11. 10. 2025 11.13
+9
Sram te je lahko, da pljuvaš v lastno skledo. Ne vem zakaj si vsi iz teh opevanih držav potem tako zelo želijo živeti v Evropi.
ODGOVORI
11 2
Vakalunga
11. 10. 2025 11.23
-3
Ker se brez dela lagodno živi, kako dolgo še ??
ODGOVORI
0 3
Influencer
11. 10. 2025 11.06
+5
propaganda na maksimum a v realnem zivljenju kjer narod nima za cocacolo kupit bi jih verjetno Lego kocke vojska premagala
ODGOVORI
7 2
Aijn Prenn
11. 10. 2025 11.06
+4
Večina te šare je narejena iz stiroporja in desk. Bi me res zanimalo kako bi tisti 11 osni nosilni transporter dvignil izstrelitveno cev v vertikalni položaj??
ODGOVORI
7 3
Jezna Jasna
11. 10. 2025 11.18
+0
Nikakor😂 Pred pol leta so nov rušilec pri splavitvi prevrnili na bok in na pol potopili v doku.
ODGOVORI
1 1
Zmaga Ukrajini
11. 10. 2025 11.21
+1
Saj veš,... prezentacija je važna,... in to, kdo ima "daljšega".🤣 Kim se itak ves čas samo napihuje. Sicer pa bi severnokorejci izumrli, če bi se šli s kom neposredno vojskovat, saj so desetletja izolacije naredila svoje. Še vojaške vaje same po sebi niso garant, da se bo nekdo dobro odrezal v dejanskih bojih (zato mnogi dvomijo v dejansko moč Kitajske, ki se ni bojevala že x let). Skratka, pri Severnokorejcih se je to videlo tudi na fronti v Ukrajini, kjer so v zelo kratkem času umrli večinoma vsi vojaki, ki jih je kim poslal putlerju.
ODGOVORI
2 1
..................
11. 10. 2025 11.25
-1
kakšne nebuloze trosiš... celo Ukrajinci so poročali o s. korejskih vojakih samo v kursku ne pa tudi v Ukrajini... itak da so vsi unrli, po tvoje, do zdaj je v Ukrajini umrlo cca 350 milijonov Rusov... na kakšnih opijatih si ti, pravnica brez shihta... 😂 😂 😂
ODGOVORI
0 1
a res1
11. 10. 2025 11.00
+3
Koliko od teh raketic bi sploh poletelo???
ODGOVORI
5 2
GUNDABAD
11. 10. 2025 10.57
+9
V orožju bogatija, a nirmalen clovek nima za burek…kero frizuro ima glupan
ODGOVORI
10 1
Vakalunga
11. 10. 2025 11.02
+1
Enako kot naš pernati kurjek..
ODGOVORI
3 2
agent.brinko
11. 10. 2025 11.17
-1
lepšo kot Jufka
ODGOVORI
0 1
Minifa
11. 10. 2025 10.56
-1
Naj se ve Kitajska največja sila JE.
ODGOVORI
3 4
Aijn Prenn
11. 10. 2025 11.06
+3
Čist očarana nad Gorenjem??
ODGOVORI
4 1
ljubečAZILANT
11. 10. 2025 10.54
+1
Satanizem, podoba pekla
ODGOVORI
4 3
Fluxx
11. 10. 2025 10.51
+6
Janez ima prav rosne oči. Vsi pravi voditelji parade on pa ni na oblasti.
ODGOVORI
11 5
Robby
11. 10. 2025 10.53
+1
Pa še povabljen ni bil... Težko bo prebolel! :-)
ODGOVORI
6 5
assassin911
11. 10. 2025 10.59
+0
Janez bo povabljen v ZDA, bolj se mi smilite levaki ker vas vaši več ne vabijo.
ODGOVORI
5 5
