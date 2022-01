Kim Džong Un: Izzivi leta 2022 bodo 'velik boj na življenje in smrt', prioriteta zagotavljanje hrane

V Severni Koreji so oblasti v luči pandemije novega koronavirusa uvedle stroge ukrepe, ki so še dodatno prizadeli njeno že tako opešano gospodarstvo. Po navedbah južnokorejske centralne banke je Severna Koreja zaradi zaprtja mej leta 2020 zabeležila največji gospodarski krč v več kot dveh desetletjih.

Zaskrbljenost zaradi hude prehranske krize v Severni Koreji se je povečala, strokovnjaki ZN za človekove pravice pa so oktobra opozorili, da najranljivejšim prebivalcem te države pozimi grozi stradanje.

Severnokorejski voditelj je v svojem petkovem govoru priznal, da so v državi v letu 2021 vladale "težke razmere", izzive v letu 2022 pa je opisal kot "velik boj na življenje in smrt". Pri tem si je zastavil "pomembno nalogo za radikalen napredek pri reševanju problematike hrane, oblačil in stanovanj za ljudi".

Kim, ki je oblast prevzel pred dobrim desetletjem po smrti svojega očeta Kim Džongila, je dejal, da je boj proti pandemiji eden glavnih ciljev v prihodnjem letu. "Preprečevanje epidemije bi morala biti glavna prednostna naloga države," je dejal.

Kim v svojem govoru za razliko od prejšnjih let ni neposredno govoril o zunanji politiki ter ni omenil ZDA ali Južne Koreje. Je pa dejal, da bo Pjongjang še naprej krepil svoje vojaške zmogljivosti ob upoštevanju "militariziranega okolja Korejskega polotoka" in spreminjajočih se mednarodnih razmer. To vključuje zagotavljanje zvestobe in poslušnosti v vojski ter proizvodnjo moderne opreme, primerne za sodobno bojevanje.

Proti Pjongjangu je bilo sprejetih več mednarodnih sankcij zaradi jedrskih in balističnih programov, ki so pod vodstvom Kima hitro napredovali. Poslabšanje gospodarskih razmer med pandemijo teh programov ni oslabilo in Severna Koreja si je še naprej prizadevala za razvoj orožja, so oktobra ocenili ZN.