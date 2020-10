Kim Džong Un na vojaški paradi zatrdil, da so država brez koronavirusa

V Severni Koreji je ob sončnem vzhodu potekala velika vojaška parada, s katero so obeležili 75. obletnico ustanovitve vladajoče Delavske partije Severne Koreje. Po poročanju Reutersa so vojaško parado sploh prvič priredili v zgodnjih jutranjih urah.

Severnokorejski voditelj je govoril tudi o želji po izboljšanju odnosov med obema Korejama, vojski pa se je zahvalil za pomoč odstranjevanju posledic hudih neurij, ki so državo prizadele med poletjem. Napovedal je tudi, da bo država še naprej krepila svoje vojaške sile in da je odločena, da se bo uprla vsaki grožnji.

Parado so pozorno spremljali v regiji. Tuji analitiki so namreč predvidevali, da bo država na paradi predstavila nov tip orožja. Iz Južne Koreje so že pred proslavo sporočili, da so opazili znake, da Severna Koreja pripravlja vojaško parado v svoji prestolnici, vendar dodatnih podrobnosti niso navedli. Južna Koreja in ameriške obveščevalne oblasti pozorno spremljamo razvoj dogodkov, so zapisali. Med tednom so namreč v Južni Koreji omenjali možnost, da bi lahko Džong Un obletnico izkoristil za predstavo vojaške moči pred volitvami v ZDA.

Satelitski posnetki so pokazali na tisoče vojakov, ki vadili svoj 'pohod', kar je sprožilo pomisleke, da bi država lahko kmalu razkrila novo medcelinsko raketo. To so nato danes ob koncu parade tudi storili, več podrobnosti pa niso navedli.