Severnokorejski državni mediji so objavili fotografije, na katerih je videti Kima, kako hodi po ulici in obiskuje domove nekaterih družin s svojo hčerko, za katero se domneva, da bo njegova naslednica. Družinam obljublja, da se bo oddolžil "mladim mučenikom, ki so vse žrtvovali za svojo domovino". Kljub temu da se dejansko niso žrtvovali za svojo državo.

Kot poročajo njihovi mediji, gre za novo sosesko v okrožju Hawasong, ki simbolizira "duha in žrtvovanje" padlih vojakov. Kim je povedal, da so domovi namenjeni družinam padlih borcev, kjer bodo družine lahko "ponosne na svoje sinove in može". Projekt naj sicer še ne bi bil končan, vendar je Kim poudaril, da je pritisnil na delavce, da končajo prej, v upanju, da bi to prineslo nekaj tolažbe družinam.

Čas otvoritve ulice je po mnenju analitika pri Korejskem inštititu za nacionalno združitev, Hong Mina, "skrbno premišljen politični korak, ki naj bi upravičil razporeditev vojakov". "To vizualizira državo, ki zagotavlja konkretno odškodnino družinam padlih vojakov."

V zadnjih mesecih je sicer Severna Koreja precej okrepila propagando, ki poveličuje vojake, napotene v boj v Ukrajini, odprli naj bi celo nov spominski kompleks v Pjongjangu. Analitiki to razumejo kot prizadevanje za okrepitev notranje enotnosti in omejitev morebitnega nezadovoljstva javnosti, piše Guardian.