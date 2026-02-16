Kim Džong Un namenil stanovanja družinam padlih borcev

Severnokorejski državni mediji so objavili fotografije, na katerih je videti Kima, kako hodi po ulici in obiskuje domove nekaterih družin s svojo hčerko, za katero se domneva, da bo njegova naslednica. Družinam obljublja, da se bo oddolžil "mladim mučenikom, ki so vse žrtvovali za svojo domovino". Kljub temu da se dejansko niso žrtvovali za svojo državo.
Kot poročajo njihovi mediji, gre za novo sosesko v okrožju Hawasong, ki simbolizira "duha in žrtvovanje" padlih vojakov. Kim je povedal, da so domovi namenjeni družinam padlih borcev, kjer bodo družine lahko "ponosne na svoje sinove in može". Projekt naj sicer še ne bi bil končan, vendar je Kim poudaril, da je pritisnil na delavce, da končajo prej, v upanju, da bi to prineslo nekaj tolažbe družinam.
Čas otvoritve ulice je po mnenju analitika pri Korejskem inštititu za nacionalno združitev, Hong Mina, "skrbno premišljen politični korak, ki naj bi upravičil razporeditev vojakov". "To vizualizira državo, ki zagotavlja konkretno odškodnino družinam padlih vojakov."
V zadnjih mesecih je sicer Severna Koreja precej okrepila propagando, ki poveličuje vojake, napotene v boj v Ukrajini, odprli naj bi celo nov spominski kompleks v Pjongjangu. Analitiki to razumejo kot prizadevanje za okrepitev notranje enotnosti in omejitev morebitnega nezadovoljstva javnosti, piše Guardian.
V Ukrajino je bilo napotenih na tisoče vojakov in tudi velike količine vojaške opreme, vključno z artilerijo in raketami, vse za to, da bi podprl vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina. Da sta voditelja tesno povezana, ni skrivnost, Kim Putina podpira že od samega začetka vojne, prejšnji teden pa se je še zavezal, da bo "brezpogojno podprl" vse Putinove odločitve.
V skladu z medsebojnim obrambnim paktom je Severna Koreja v Rusijo leta 2024 poslala okoli 14.000 vojakov, da bi se borili skupaj z ruskimi četami v Ukrajini, kjer je bilo po podatkih južnokorejskih, ukrajinskih in zahodnih virov ubitih več kot 6000 severnokorejskih vojakov. Da bo v Ukrajini veliko število žrtev, so opozarjali analitiki že pred napotitvijo severnokorejskih vojakov. Slednji namreč niso imeli preveč bojnih izkušenj.
Južnokorejska nacionalna obveščevalna služba je mnenja, da je Kim taktično premislil napotitev svojih vojakov v Ukrajino. Pridobili naj bi si bojne izkušnje in rusko tehnično podporo, ki bi izboljšala zmogljivost njihovih oborožitvenih sistemov.
