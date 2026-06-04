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Kim Džong Un napovedal znatno povečanje jedrskega arzenala

Pjongjang, 04. 06. 2026 16.44 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
STA L.M.
Kim Jong Un

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v sredo napovedal povečanje državnih jedrskih zmogljivosti, vključno s krepitvijo proizvodnje jedrskega materiala, primernega za izdelavo orožja.

Kim Džong Un je v sredo po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA obiskal "novo tovarno za proizvodnjo jedrskega materiala", kjer je napovedal znatno krepitev državnih jedrskih zmogljivosti. Med obiskom je še izjavil, da se je "proizvodna zmogljivost jedrskih materialov Severne Koreje v zadnjih petih letih več kot podvojila".

Severna Koreja ni razkrila lokacije, ki jo je obiskal Kim, analitiki pa ocenjujejo, da gre verjetno za nov obrat za bogatitev urana v Yongbyonu.

Vojaška parada v Pjongjangu
Vojaška parada v Pjongjangu
FOTO: AP

Čeprav proti Severni Koreji veljajo mednarodne sankcije, ki naj bi omejile njen jedrski program, Pjongjang že leta razvija rakete, ki bi lahko nosile jedrske konice. V zadnjih letih je tudi znatno povečal število preizkusov raket, obenem pa okrepil vojaško sodelovanje z Rusijo ter zaostril retoriko proti Južni Koreji in ZDA.

Točen obseg severnokorejskega jedrskega arzenala sicer ni znan. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP bi lahko obsegal več deset jedrskih konic.

Severna Koreja Kim Jong-un jedrsko orožje jedrski program

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KOMENTARJI9

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Justice4all
04. 06. 2026 18.02
Prav ima...trenutno edina garancija za mir...
Odgovori
0 0
Kalymero
04. 06. 2026 17.37
Po takih se je potrebno zgledovati. Je izredno uspešen čeprav ne uvaža tuje delovne sile.
Odgovori
+2
3 1
Arrya
04. 06. 2026 17.22
Kakorkoli, tukaj se potem vidi moč jedrskega orožja. Nobena izmed svetovnih velesil jim ne upa nič, medtem ko ZDA in Izrael tako veselo grozijo in napadajo vse, ki nimajo tega orožja.
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+6
6 0
kr en33
04. 06. 2026 17.15
Najvecja svetovna groznjanje in ostaja zda..
Odgovori
+5
5 0
kakorkoliže
04. 06. 2026 17.15
In potem bo imel mir pred pirati iz zahoda.
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
04. 06. 2026 17.14
Radi imamo Kima. Ve, kako se tem rečem streže. Zna zaščititi svoj narod.
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+2
3 1
PSIHOTERAPEVT
04. 06. 2026 17.06
Upam, da se mu po pomoti kej sprozi ampak tam na njihovih tleh
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-2
2 4
25.maj
04. 06. 2026 17.05
pa ja, on to najbolj rabi
Odgovori
+1
1 0
Vrana in vrabček
04. 06. 2026 17.05
Medtem ko se butalec Trump izživlja nad Iranom, češ da predstavlja grožnjo zaradi jedrskega orožja, si rit ne upa narediti ničesar proti Severni Koreji, ki pa dejansko predstavlja veliko grožnjo cekemu Svetu.
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+0
5 5
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