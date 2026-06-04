Kim Džong Un napovedal znatno povečanje jedrskega arzenala

Kim Džong Un je v sredo po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA obiskal "novo tovarno za proizvodnjo jedrskega materiala", kjer je napovedal znatno krepitev državnih jedrskih zmogljivosti. Med obiskom je še izjavil, da se je "proizvodna zmogljivost jedrskih materialov Severne Koreje v zadnjih petih letih več kot podvojila".

Severna Koreja ni razkrila lokacije, ki jo je obiskal Kim, analitiki pa ocenjujejo, da gre verjetno za nov obrat za bogatitev urana v Yongbyonu.