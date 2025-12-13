Kim Džong Un pozdravil vojake, ki so se vrnili iz Rusije

Kim Džong Un je pohvalil častnike in vojake 528. inženirskega polka Korejske ljudske armade (KPA) za junaštvo pri izpolnjevanju ukazov vladajoče Delavske stranke Koreje med 120-dnevno napotitvijo v tujino.
Korejska tiskovan agencija KCNA je sporočila, da so enoto v Rusijo poslali v začetku avgusta in je med vojno Moskve z Ukrajino opravljala bojne in inženirske naloge v Kurski regiji v Rusiji.
Prejšnji mesec je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da severnokorejske čete, ki so Rusiji pomagale pri ukrajinskem vdoru v njeno zahodno Kursko regijo, zdaj igrajo pomembno vlogo pri čiščenju območja od min.
V skladu z vzajemnim obrambnim paktom med državama je Severna Koreja lani poslala približno 14.000 vojakov, da bi se v Kursku borili na ruski strani. Ubitih je bilo več kot 6.000.
- FOTO: Profimedia
Kim je dejal, da je bilo med misijo ubitih devet vojakov, njihovo smrt pa je opisal kot "srce parajočo izgubo", in napovedal, da bo polk odlikovan z redom svobode in neodvisnosti. Devet padlih vojakov je prejelo naziv Heroj Demokratične ljudske republike Koreje, skupaj z drugimi državnimi odlikovanji.
Slovesnost ob sprejemu je bila včeraj v Pjongjangu, udeležili pa so se je visoki vojaški uradniki, voditelji vladajoče stranke, družine vojakov in preostala množica gledalcev.
