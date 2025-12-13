Svetli način
Tujina

Kim Džong Un pozdravil vojake, ki so se vrnili iz Rusije

Pjongjang, 13. 12. 2025 12.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
13

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je udeležil slovesnosti ob sprejemu vojaške enote, ki se je vrnila domov po opravljanju dolžnosti v Rusiji. Tam so bili 120 dni, severnokorejske čete pa so pomagale ruskim silam v Kursku in pri čiščenju območja od min.

Kim Džong Un je pohvalil častnike in vojake 528. inženirskega polka Korejske ljudske armade (KPA) za junaštvo pri izpolnjevanju ukazov vladajoče Delavske stranke Koreje med 120-dnevno napotitvijo v tujino.

Korejska tiskovan agencija KCNA je sporočila, da so enoto v Rusijo poslali v začetku avgusta in je med vojno Moskve z Ukrajino opravljala bojne in inženirske naloge v Kurski regiji v Rusiji.

Prejšnji mesec je rusko obrambno ministrstvo sporočilo, da severnokorejske čete, ki so Rusiji pomagale pri ukrajinskem vdoru v njeno zahodno Kursko regijo, zdaj igrajo pomembno vlogo pri čiščenju območja od min.

V skladu z vzajemnim obrambnim paktom med državama je Severna Koreja lani poslala približno 14.000 vojakov, da bi se v Kursku borili na ruski strani. Ubitih je bilo več kot 6.000.

Kim je dejal, da je bilo med misijo ubitih devet vojakov, njihovo smrt pa je opisal kot "srce parajočo izgubo", in napovedal, da bo polk odlikovan z redom svobode in neodvisnosti. Devet padlih vojakov je prejelo naziv Heroj Demokratične ljudske republike Koreje, skupaj z drugimi državnimi odlikovanji.

Slovesnost ob sprejemu je bila včeraj v Pjongjangu, udeležili pa so se je visoki vojaški uradniki, voditelji vladajoče stranke, družine vojakov in preostala množica gledalcev.

severna koreja kim džong un vojaki rusija
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MarkoJur
13. 12. 2025 13.51
+3
Ploskajo, kot so nekoč titu...
ODGOVORI
3 0
ap100
13. 12. 2025 13.56
vzdušje je zelo podobno, miljoni so jokali ko je diktator umrl - varnost je očitno pred svobodo
ODGOVORI
0 0
MojsterSplinter
13. 12. 2025 13.48
+2
Prisiljeno se smejijo.
ODGOVORI
2 0
myomy
13. 12. 2025 13.55
Slovenski vojaki se pa iskreno smejijo, ko pride na obisk Pirc-Musarjeva.
ODGOVORI
0 0
Smo druga Švica
13. 12. 2025 13.48
Čiščenje min vemo kako.
ODGOVORI
0 0
nora_ovca
13. 12. 2025 13.40
-1
Kaj ti pomagajo te titule v grobu? Sprani možgani
ODGOVORI
1 2
myomy
13. 12. 2025 13.34
+1
Za zmagovalca pomeni vsak padli vojak en korak bližje zmagi, za poraženca pa je vsak padli vojak vstran vrženo človeško življenje za prazen nič.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
13. 12. 2025 13.32
+2
S Koreja ima dejansko v vojaškem smislu najboljšega zavetnika.
ODGOVORI
2 0
Jožajoža
13. 12. 2025 13.26
+3
Bravo junaki.
ODGOVORI
4 1
kita 1111
13. 12. 2025 13.20
+3
Koliko je bilo mrtvih na eni ali drugi strani se bo govorilo po končanju izrednih razmer
ODGOVORI
3 0
osservatore
13. 12. 2025 13.14
-6
V skladu z vzajemnim obrambnim paktom med državama je Severna Koreja lani poslala približno 14.000 vojakov, da bi se v Kursku borili na ruski strani. Ubitih je bilo več kot 6.000. PREMALO JIH JE POD RUŠO.
ODGOVORI
2 8
myomy
13. 12. 2025 13.10
+4
Aja ... kdaj se pa 65.000 ameriških vojakov misli iz Evrope vrniti v ZDA?
ODGOVORI
6 2
myomy
13. 12. 2025 13.05
+1
HUUURRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
ODGOVORI
3 2
