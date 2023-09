Kim Džong Un predstavil svojo prvo taktično jedrsko podmornico

Na fotografijah, ki so jih objavili državni mediji, Kim Džong Un stoji v ladjedelnici, obkrožen z mornariškimi častniki in v senci ogromne črne podmornice. Ta je, kot trdijo tamkajšnje oblasti, sposobna izstreliti jedrsko orožje, poroča BBC. Plovilo so poimenovali "Hero Kim Kun Ok", niso pa navedli, koliko raket lahko nosi in izstreli.

Po poročanju AP naj bi imela podmornica vsaj 10 izstrelitvenih cevi.

Džong Un si že več let prizadeva za razvoj te podmornice, ki velja za ključni del njegovega jedrskega programa."Doseganje hitrega razvoja naših pomorskih sil je prednostna naloga, s katero ni možno odlašati glede na sovražnikove nedavne agresivne poteze," je v govoru dejal Džong Un.

Pred dvema mesecema so namreč ZDA po več desetletij v južnokorejskih vodah zasidrale svojo podmornico, ki lahko nosi jedrsko orožje.

Južnokorejski uradniki dvomijo, da bo podmornica delovala tako, kot so opisali v Pjongjangu, menijo namreč, da ni operativna. Analitiki sicer ocenjujejo, da bi Severna Koreja potrebovala še kar nekaj časa, sredstev in tehnoloških izboljšav, da bi zgradila floto več podmornic, ki bi lahko tiho potovale in učinkovito izvajale napade.