Kim Džong Un prispel v Rusijo, bo Putin res 'prosjačil za orožje'?

Kimov močno varovan vlak je prispel na železniško postajo Khasan, ki je glavna železniška vstopna točka iz Severne Koreje na ruski Daljni vzhod, po poročanju japonske tiskovne agencije Kyodo, navaja Guardian. Srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim severnokorejskim kolegom bo predvidoma potekalo popoldne ob robu vzhodnega gospodarskega foruma v ruskem pristaniškem mestu Vladivostok, kjer Putin že čaka. Da Zahod pozorno spremlja to srečanje, je povsem pričakovano, saj se bojijo, da namerava Pjongjang Moskvi dobaviti orožje za invazijo v Ukrajini.

"Kot veste, so nam pri izvajanju odnosov s sosedi, vključno s Severno Korejo, pomembni interesi naših dveh držav in ne opozorila Washingtona," je ameriška opozorila nemudoma zavrnil tiskovni predstavnik Kremlja, Dmitri Peskov .

"Prisotnost Chun-Ryonga kaže, da bosta Severna Koreja in Rusija sklenili nekakšen sporazum o nakupu streliva," je za Guardian dejal tudi Michael Madden, strokovnjak za severnokorejske zadeve v Stimsonovem centru v Washingtonu. Ameriški uradniki so prepričani, da se bo Putin osredotočil na zagotavljanje več zalog severnokorejskega topništva in drugega streliva, saj skuša preprečiti ukrajinsko protiofenzivo. V zameno za to, navaja Guardian, bi pa Kim lahko zahteval energetsko in prehransko pšomoč ter napredno tehnologijo za satelite in podmornice na jedrski pogon. Slednje bi sicer še povečalo nevarnost severnokorejskega programa balističnih izdelkov in jedrskega orožja. Vendar bi, po mnenju nekaterih strokovnjak, Rusija raje izbrala drugo pot, bolj previdno. Kot se nekateri analitiki sprašujejo, je veliko vprašanje ali bo Rusija v zameno za orožje, želela izdati podrobnosti o svoji strogo varovani tehnologiji.

Ni verjetno, da bi Putin Kimu zagotovil napredno tehnologijo, saj tudi "obupan vojni stroj ne zamenja vojaških kronskih draguljev za staro strelivo", je dejal strokovnjak za Severno Korejo iz Univerze v Seulu, Leif-Eric Easley.

Vsekakor pa Zahod skrbi. Tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Bele hiše, Adrienne Watson je danes znova pozvala Severno Korejo naj spoštuje javne zaveze, ki jih je dal Pjongjang, da Rusiji ne bo dobavljal ali prodajal orožja. Ameriško zunanje ministrstvo namreč Putina v zadnjem času smatra za obupanega, zaradi konflikta v Ukrajini, poroča Guardian.

"To, da je potoval čez celotno svojo državo, da bi se srečal z mednarodnim izobčencem in ga prosil za pomoč v vojni, v kateri je pričakoval zmago v prvem mesecu, bi označil za prosjačenje za pomoč," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva, Matthew Miller. "Vsak prenos orožja iz Severne Koreje v Rusijo bi pomenil kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta ZN, in ZDA ne bodo oklevale z uvedbo novih sankcij."