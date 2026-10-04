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Kim Džong Un s hčerko in ženo spremljal izstrelitev nove rakete

Seul, 04. 10. 2026 10.14 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U. Z. K. STA
Kim Džong Un s hčerko in ženo

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je s svojo hčerko in ženo spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, poročajo severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco.

Raketo so izstrelili z območja okoli vzhodnega obalnega mesta Wonsan. Po navedbah južnokorejske vojske je opravila več kot 700 kilometrov dolgo pot, drugi podatki pa niso znani.

"Z današnjo vajo izstrelitve so pripadniki enot za strateške rakete v celoti demonstrirali svojo strokovno usposobljenost in pripravljenost na protinapad," je po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA po izstrelitvi povedal Kim Džong Un.

"Nadaljevati moramo svoja odgovorna prizadevanja, da bi sovražnika stalno in ponovno prisilili k spoznanju o zanesljivosti in nevarnosti naših strateških ofenzivnih sredstev," je dodal.

Fotografije, ki jih je danes objavila KCNA, kažejo raketo, kako leti v nebo z oranžnimi plameni za seboj. Na drugi fotografiji je Kim, ki se smeji, ob njem pa sta njegova hči Ju-ae in žena Ri Sol-ju, ki veselo ploska.

Kim Ju-ae, ki so jo prvič predstavili javnosti leta 2022, velja za najverjetnejšo naslednico severnokorejskega voditelja in prevzema vedno bolj vidno vlogo na večjih državnih in vojaških dogodkih.

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Najnovejša raketa "je sposobna spreminjati svojo pot na nizki višini, vanjo pa je vgrajena tudi umetna inteligenca", je pred tem v izjavi povedala sestra severnokorejskega voditelja Kim Jo Jong.

Izstrelitev je potrdila tudi ameriška vojska, medtem ko so v Tokiu sporočili, da je raketa padla v morje zunaj japonske izključne gospodarske cone.

Severna Koreja redno izvaja poskuse z balističnimi raketami in drugimi oborožitvenimi sistemi, nazadnje je raketo izstrelila 20. septembra.

Pjongjang je poskus izvedel dan po tistem, ko je Kim Jo Jong zavrnila zahtevo Seula, naj se Severna Koreja opraviči zaradi severnokorejskih min na demilitariziranem območju med državama. V Seulu trdijo, da sta bila v eksploziji mine ta teden huje poškodovana južnokorejska vojaka.

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KOMENTARJI1

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kakorkoliže
04. 10. 2026 10.30
Mali možic natančno ve s čem se lahko ubrani. Na srečo nima nafte tako, da trenutno ni v fokusu.
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