Kim Džong Un s hčerko in ženo spremljal izstrelitev nove rakete

Raketo so izstrelili z območja okoli vzhodnega obalnega mesta Wonsan. Po navedbah južnokorejske vojske je opravila več kot 700 kilometrov dolgo pot, drugi podatki pa niso znani.

"Z današnjo vajo izstrelitve so pripadniki enot za strateške rakete v celoti demonstrirali svojo strokovno usposobljenost in pripravljenost na protinapad," je po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA po izstrelitvi povedal Kim Džong Un.

"Nadaljevati moramo svoja odgovorna prizadevanja, da bi sovražnika stalno in ponovno prisilili k spoznanju o zanesljivosti in nevarnosti naših strateških ofenzivnih sredstev," je dodal.

Fotografije, ki jih je danes objavila KCNA, kažejo raketo, kako leti v nebo z oranžnimi plameni za seboj. Na drugi fotografiji je Kim, ki se smeji, ob njem pa sta njegova hči Ju-ae in žena Ri Sol-ju, ki veselo ploska.

Kim Ju-ae, ki so jo prvič predstavili javnosti leta 2022, velja za najverjetnejšo naslednico severnokorejskega voditelja in prevzema vedno bolj vidno vlogo na večjih državnih in vojaških dogodkih.