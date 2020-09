Kim Džong Un se je opravičil za smrt južnokorejskega prebežnika

Južnokorejske oblasti so sporočile, da je pred dnevi njihov 47-letni državljan po morju poskušal prebegniti v Severno Korejo, tam pa so ga pred obalo našli severnokorejski vojaki, ga najprej zasliševali, nato pa ustrelili. Po trditvah Seula, naj bi truplo moškega zažgali.

V Pjongjangu pa so razkrili nekatere podrobnosti incidenta. Med drugim naj bi moškega ustrelili z desetimi streli. Pri tem pa so zanikali, da bi truplo moškega zažgali. To naj bi sicer storili s "plavajočim materialom", na katerem je v severnokorejske teritorialne vode priplul moški, poroča BBC.