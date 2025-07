Ob posnetkih padlih vojakov jokala cela dvorana, solze potočil tudi Kim Džong Un

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un ni mogel zadrževati solz na ganljivi slovesnosti, s katero obležili prvo obletnico dogovora o vzajemni obrambi med Severno Korejo in Rusijo. Na slovesnosti, na kateri so poleg domačih nastopili tudi ruski umetniki, so se namreč prvič javno poklonili severnokorejskim vojakom, ki so padli na ruskih bojiščih.

Posnetki Kim Džong Una, ki se ustavlja pred vrsto krst, prekritih s severnokorejsko zastavo, in polaga roke na njih, so se vrteli na velikem platnu na slovesnosti v nedeljo ob prvi obletnici vojaškega dogovora med Severno Korejo in Rusijo. V dvorani je bil tudi voditelj, ki je posnetke spremljal s solznimi očmi. Gala prireditev je prenašala severnokorejska državna televizija KRT, na posnetkih pa je bil Kim na trenutke videti ganjen medtem ko je sedel med rusko ministrico za kulturo Olgo Ljubimovo in svojo hčerko Kum Džu Ae. Dogajanje na odru je očitno ganilo tudi zbrano občinstvo v dvorani, ki je jokalo in si brisalo solze. To je sicer eno redkih javnih priznanj severnokorejskega režima, da so bili njihovi vojaki ubiti v spopadih med Ukrajino in Rusijo, in tudi prvič, da si je južnokorejska javnost lahko ogledala posnetke in fotografije na ruska bojišča napotenih severnokorejskih vojakov. Dogovor o vzajemni obrambi sta Kim in ruski predsednik Vladimir Putin sklenila junija lani v Pjongjangu.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

















Slovesnost za padle severnokorejske vojake v Rusiji icon-picture-layer-2 1 / 10

Na odru pjongjanškega gledališča so ob obletnici nastopili severnokorejski in tudi gostujoči ruski umetniki. Na zaslonu so se vrtele fotografije padlih vojakov, ki mahajo z nacionalnimi zastavami obeh držav. Ena od fotografij je prikazovala strani iz krvavega zvezka, ki naj bi pripadal severnokorejskemu vojaku, ki so ga našli na bojišču v ruski regiji Kursk. "Končno je prišel odločilni trenutek," naj bi se po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap glasilo eno od sporočil v zvezku. Drugo sporočilo pa: "Pogumno se borimo v tej sveti bitki z brezmejno ljubeznijo in zaupanjem, ki nam ga je izkazal naš ljubljeni vrhovni poveljnik." Kdaj so nastali posnetki Kim Džong Una, ki se je poklonil padlim vojakom, ni znano. Vendar pa Kim in drugi na posnetku nosijo zimska oblačila, kar da slutiti, da so bili posmrtni ostanki vojakov vrnjeni v domovino pred nekaj meseci, piše britanski The Guardian. Režim je pred tem več mesecev zanikal, da so bili severnokorejski vojaki napoteni na bojišča ob bok ruskim silam. S to slovesnostjo pa so skušali zdaj svojo vpletenost v ukrajinko-rusko vojno prikazati v pozitivni luči. "Severna Koreja je verjetno želela padle vojake predstaviti ne le kot žrtve, temveč kot del zmagovalne zgodbe," je za Yonhap povedal Hong Min, višji raziskovalec na Korejskem inštitutu za nacionalno združitev. "Zdi se, da so bili posnetki objavljeni po tem, ko sta državi potrdili napotitev vojakov" in ko sta skupno operacijo za ponovni prevzem nadzora nad regijo Kursk razglasili za uspešno, še dodaja Hong.

Ruska kulturna ministrica s severnokorejskim voditeljem v Pjongjangu FOTO: Profimedia icon-expand