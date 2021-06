Kim Džong Un: Severna Koreja je v globoki krizi

Severnokorejski prebežnik in raziskovalec Ahn Chan-il je za tiskovno agencijo AFP dejal, da poročilo pomeni, da je država verjetno potrdila primere covida. To je bil hkrati tudi signal, da "Pjongjang verjetno potrebuje mednarodno pomoč," je dejal. "V nasprotnem primeru tega ne bi storili, saj to neizogibno tudi vključuje priznanje lastnega neuspeha režima v njegovih prizadevanjih za zajezitev pandemije."

Severnokorejski voditelj je medtem na posebej sklicanem sestanku obtožil nekatere visoke državne uradnike zaradi malomarnosti. Kot je dejal, so "povzročili veliko krizo pri zagotavljanju varnosti države in njenih državljanov, kar bo imelo hude posledice". Po poročanju državnih medijev so s funkcij razrešili več članov, tudi člana stalnega odbora, ki ga, poleg Kima, sestavlja pet najvplivnejših funkcionarjev. Podrobnejšega poročila o sestanku v državnih medijih ni bilo.

Tudi dr. Leif-Eric Easley, izredni profesor mednarodnih študij na univerzi Ewha Womans v Seulu, je za BBC dejal, da informacije pomenijo poslabšanje zdravstvenih razmer. "Kim bo verjetno našel grešne kozle za nastale razmere, se s tem znebil nelojalnih uradnikov in jih obtožil za ideološke pomanjkljivosti," je dejal in dodal, da je to morda priprava za sprejem cepiv iz tujine.

Severna Koreja je ob izbruhu epidemije uvedla stroge omejitve, državni mediji pa neprestano spodbujajo državljane, naj se držijo ukrepov, opozarjali pa so tudi pred "rumenim prahom" s Kitajske. Med sezonskimi oblaki prahu in covidom-19 sicer ni znane povezave. Trgovina z glavno zaveznico Severne Koreje, Kitajsko, je strmo padla, odkar je država zapečatila meje, precej hrane in zdravil pa ni uspelo priti v državo. Organizacije za humanitarno pomoč so opozorile na resno prehransko in gospodarsko krizo.

V zadnjih mesecih so se pojavila poročila o naraščajočih cenah hrane, pa tudi o smrtnih primerih zaradi lakote in povečanega števila ljudi, ki prosijo za hrano.