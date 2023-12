Kim Džong Un skozi ' krokodilje' solze: Prosim, rojevajte več otrok

Na spletu se je pokazal videoposnetek, ki prikazuje severnokorejskega predsednika, kot ga še nismo videli. Kim Džong Un namreč na kameri toči debele solze, ob tem pa ženske poziva, naj pomagajo državi ter obrnejo vse bolj padajočo krivuljo rodnosti. Med svojim nagovorom pa je matere spomnil tudi, da je njihova "glavna revolucionarna naloga", da v svoje potomce vlijejo "socialistične vrline" in zvestobo vladajoči stranki.

Severnokorejskemu voditelju Kim Džong Unu so med nagovorom žensk na nacionalnem srečanju mater v Pjongjangu po licih polzele solze, ki si jih je pred kamero brisal z belim robcem. Skozi solze je ženske v državi nagovarjal, naj ustavijo padanje rodnosti v državi, ter jih pozival, naj rojevajo večje število otrok ter jih vzgajajo v zveste državljane, poročajo tuji mediji. "Ustaviti upadanje rodnosti ter zagotoviti dobro varstvo in izobraževanje otrok so naše družinske zadeve, ki bi jih morali rešiti skupaj z našimi materami," je v nagovoru dejal Kim Džong Un. Številni v občinstvu so med skrbno zrežiranem dogodkom jokali skupaj s predsednikom, poroča GBNews. Dogodek se je odvil v luči naraščajoče zaskrbljenosti zaradi padca rodnosti v Severni Koreji. Zadnji podatki o prebivalstvu države sicer segajo v leto 2008, ko je popis poročal, da je v tej izolirani državi 24 milijonov prebivalcev.

Medtem ko Severna Koreja razkriva le malo podrobnosti o svojih populacijskih trendih, pa južnokorejska vlada ocenjuje, da je njena stopnja rodnosti v zadnjem desetletju vztrajno upadala, kar bi lahko za režim, ki je močno odvisen od fizičnega dela in vojaške službe, imelo velike posledice. Južnokorejsko ministrstvo ob tem pravi, da je nedavni nagovor prvič javno, da je severnokorejski predsednik javno priznal upad števila rojstev v njegovi državi. Podatki Sklada Združenih narodov za prebivalstvo in Svetovne banke kažejo, da se stopnja rodnosti v Severni Koreji od leta 2020 giblje od 1,79 do 1,8 otroka na žensko. Kar je znaten padec od poznih 60. let prejšnjega stoletja, ko je rodnost znašala kar 4,05. Ta je sicer v Severni Koreji že do poznih 90. let močno upadla na zgolj 2,1 otroka na žensko. Kot poročajo tuji mediji, naj bi na upad rodnosti močno vplivali tudi programi kontracepcije v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Njihov cilj je bil prav zajezitev povojne rasti prebivalstva. Dodatno pa je na številčnost prebivalstva poslabšala tudi huda lakota sredi 90. let prejšnjega stoletja, ki je po ocenah zahtevala več 100.000 življenj.