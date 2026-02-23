Naslovnica
Tujina

Kim Džong Un spet potrjen, vse oči pa uprte v hčerko

Pjongjang, 23. 02. 2026 07.03 pred 1 uro 4 min branja 18

Avtor:
N.Š.
Kim Džong Un s hčerko

Severna Koreja je pričakovano izvolila svojega dolgoletnega voditelja Kim Džong Una za generalnega sekretarja vladajoče Delavske stranke Koreje (WPK), v okviru devetega kongresa stranke, najpomembnejšega političnega dogodka v državi, ki poteka le enkrat na pet let. Dogodek, katerega potek skrbno spremljajo tuje obveščevalne službe, je znova utrdil Kimovo absolutno oblast v tem izoliranem režimu.

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA so delegati Kimovo ponovno potrditev pozdravili kot dokaz njegovega dosedanjega prispevka k državi – zlasti na področju vojaškega razvoja in "radikalnega izboljšanja jedrskih sil", ki naj bi povečalo obrambno moč države in odvračalo morebitne sovražnike. Kongres je vključeval tudi izvolitve novega Centralnega komiteja in spremembe partijskih pravil, ki nakazujejo nadaljnjo konsolidacijo Kimove oblasti.

Kimovo vodenje: stabilnost ali konsolidacija oblasti?

Analitiki opozarjajo, da Kimova ponovna izvolitev ne predstavlja presenečenja – družina Kim vodi državo že od ustanovitve leta 1948, najprej skozi Kim Il Sunga, nato Kim Jong Ila, zdaj pa je torej že nekaj časa na čelu Kim Džong Un. Po mnenju poznavalcev je ta kongres pomemben korak iznad kriznega upravljanja države v fazo "stabilnega in dolgoročnega vodenja", s poudarkom na notranji konsolidaciji in vojaški moči.

Kim je v otvoritvenem govoru kongresa poudaril, da si želi nadaljevati z izboljšanjem gospodarstva in življenjskega standarda prebivalcev, čeprav Severna Koreja zaradi dolgoletnih sankcij in samoizolacije še vedno beleži gospodarske težave. Kongres naj bi dal okvir za politične, gospodarske in obrambne cilje države za naslednjih pet let.

Kim Ju Ae: prva ženska naslednica v zgodovini režima?

Veliko mednarodne pozornosti pa že tedne priteguje tudi morebiten nastop Kimove hčerke, Kim Ju-ae. Južnokorejska obveščevalna služba (NIS) danes ocenjuje, da je najstnica, verjetno stara okoli 13–14 let, v zadnjem času vse bolj vidna v severnokorejski propaganda in javnih dogodkih, kar mnogi tolmačijo kot del Kimove strategije, da jo pripravi na vodenje države v bodoče.

Čeprav uradni Pjongjang ni izdal nobenega popolnega potrdila o formalnem imenovanju, južnokorejski analitiki ocenjujejo, da bi Ju-ae lahko prevzela visoko strankarsko ali državno funkcijo – na primer kot prvo sekretarko Centralnega komiteja, drugo najvplivnejšo pozicijo v stranki. To bi bilo zgodovinsko, saj Severna Koreja še nikoli ni imela ženske na vrhu režima.

Ju-ae se je v družini Kim prvič javno pojavila konec leta 2022 na testiranju balističnih raket, od takrat pa je bila opažena na več državnih proslavah, vojaških paradah in gradbenih prireditvah, tudi na prireditvi odprtja stanovanjske četrti v Pjongjangu. Njena javna prisotnost naj bi služila k simbolnemu prikazu "prenosa revolucije" na novo generacijo, kar je v patriarhalnem in strogo nadzorovanem sistemu pomemben propagandni element.

Severna Koreja
Severna Koreja
FOTO: AP

Ohraniti oblast, preprečiti vakuum

Južnokorejska obveščevalna služba je v zaprtih sejah parlamenta opozorila, da južna Koreja natančno spremlja prisotnost Ju-ae na prihajajočem kongresu in njen morebitni uradni status. Če bo uradno imenovana za naslednico ali prevzela kakšno ključno funkcijo, bi to bil prvi tak primer v severnokorejski zgodovini in bi utrdil model oblasti, ki temelji na družini Kim.

Namen strategije je seveda jasen zagotoviti kontinuiteto režima in preprečiti politične vakuume ali notranje spore, podobne tistim, ki so vodili do sprememb v preteklosti. Čeprav je tradicija močno patriarhalna, se zdi, da za trenutnega voditelja Kim Džong Una stabilnost dinastije pretehta konservativne kulturne vzorce.

Kongres in globalni odzivi

Kongres Delavske stranke poteka v času, ko Severna Koreja še naprej utrjuje svoj jedrski program in razvija orožja, ki dosegajo tudi regijske in medcelinske raketne zmogljivosti. Te dejavnosti ostajajo predmet ostrih kritik ZDA, Južne Koreje in drugih držav, ki zahtevajo večjo transparentnost in zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku.

Unova Severna Koreja

Življenje v Severni Koreji pod vodstvom Kim Džong Una je močno zaznamovano z nadzorom države, propagando in omejenimi osebnimi svoboščinami. Država je ena najbolj zaprtih na svetu, dostop do tujih informacij pa je strogo omejen. Večina prebivalcev nima prostega dostopa do interneta, temveč le do državnega intraneta, ki filtrira vsebine. Mediji so v celoti pod nadzorom režima, kult osebnosti družine Kim pa ostaja osrednji del javnega življenja.

Gospodarsko življenje je zahtevno. Država je pod dolgoletnimi mednarodnimi sankcijami zaradi jedrskega programa, hkrati pa jo pestijo kronične težave s preskrbo s hrano in energijo. Uradno gospodarstvo je centralno plansko, vendar se je v zadnjih letih razvilo več neformalnih tržnic, kjer ljudje prodajajo blago za preživetje. Te tržnice sicer država dopušča, a jih hkrati nadzoruje. Življenjski standard je zelo neenakomeren – elita v Pjongjangu živi bistveno bolje kot prebivalci podeželja.

Družba je razdeljena po sistemu tako imenovanega songbun, ki prebivalce razvršča glede na politično zanesljivost njihove družine. Ta status vpliva na dostop do izobraževanja, zaposlitve, stanovanja in celo hrane. Ljudje iz "zanesljivih" družin imajo več možnosti za napredovanje, medtem ko so drugi sistemsko omejeni. Socialna mobilnost je zato močno omejena.

Vsakdanje življenje je prežeto z ideološkimi obveznostmi. Prebivalci se redno udeležujejo političnih srečanj, kjer morajo izražati lojalnost režimu. Šolski sistem poudarja vojaško pripravljenost in spoštovanje voditelja. V javnem prostoru so prisotni portreti voditeljev, politični slogani in obvezne spominske slovesnosti. Kritika oblasti je strogo kaznovana, poročila organizacij za človekove pravice pa govorijo o političnih zaporih in kolektivnih kaznih za družinske člane domnevnih prestopnikov.

Kljub temu se pod površjem dogajajo spremembe. Mlajša generacija je bolj izpostavljena tujim vplivom, predvsem prek tihotapljenih južnokorejskih serij in filmov, ki krožijo na USB-ključkih. To postopoma vpliva na pričakovanja ljudi glede življenjskega standarda in osebne svobode. Država na to odgovarja z zaostrovanjem nadzora in strožjimi kaznimi za "ideološko odklonsko" vedenje.

 

severna koreja kim džong un

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
13klu?
23. 02. 2026 08.42
Vzornik našega JJ
Odgovori
0 0
Banion
23. 02. 2026 08.41
koristi ima od ukrajinsko ruske vojne, saj rusom prodaja strelivo in še kaj v zameno za hrano in energijo.
Odgovori
0 0
Colgate
23. 02. 2026 08.40
Tragokomedija 21.stoletja
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
23. 02. 2026 08.37
un legenda
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
23. 02. 2026 08.26
Mokre sanje mešanca, diplomanta obramboslovja ...
Odgovori
+1
3 2
Žmavc
23. 02. 2026 08.24
Prekomerna telesna teža nakazuje na zelo nezdrav način življenja. Pri obeh.
Odgovori
+4
5 1
Bananistanec
23. 02. 2026 08.18
Mokre sanje rumenkota
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
23. 02. 2026 08.13
1.razred o. š. v Jugi: dežurni v razredu je rekel pred tablo: za domovino, ves razred pa :s Titom naprej.... 50 leta.
Odgovori
+8
8 0
Bananistanec
23. 02. 2026 08.19
In bo razpada Jugoslavije
Odgovori
+3
3 0
Magadaskar
23. 02. 2026 08.31
pranje možganov se začne od malega, pionirčki - jugoslovanski hitler junge, danes woke ideologija, zmeraj nas perejo tako al drugače
Odgovori
+2
2 0
daiči
23. 02. 2026 08.13
a vtistalem belem gradu zgori raketoman žvi? vidm da na desn in lev stran povže redi(zelene ograjce okol vrtov). kaj ma tko rad povže ?
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
23. 02. 2026 08.08
Vse oči blablaa .... Če vas ne bi bilo se vedeli nebi za enega čun čun....a. A pa se to !!! Kdo zdaj je otroke Kim ??? Ali pedo zahod !! Dober ste nas fopal jao.......
Odgovori
+1
2 1
Big M
23. 02. 2026 08.08
Opala, se je pa zredil😮
Odgovori
+1
1 0
Artechh
23. 02. 2026 08.08
Ko je fotra zamenjal se je govorilo kok stvari bo izboljšal. Kup laži da lažje utrdi na vrhu. Tko kot naši politiki, vse obljubijo pa vse požrejo.
Odgovori
+4
4 0
ecoliqua
23. 02. 2026 08.08
Desni se samozadovoljujejo ko vidijo tega modela pa Trumpa njihove mokre sanje...
Odgovori
-2
5 7
Big M
23. 02. 2026 08.27
Od pa zdaj to?😐
Odgovori
+0
1 1
macolagobec
23. 02. 2026 08.05
Sej pr' nas komunajzerji tudi vlečejo svojo vladavino in nasledujejo privilegije. Še borčevske penzione dobiva že tretja generacija. Ja, takle mamo!
Odgovori
+9
9 0
zmerni pesimist
23. 02. 2026 08.01
En debel ostali pa suhi je vodilo levice
Odgovori
+9
10 1
