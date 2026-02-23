Kim Džong Un spet potrjen, vse oči pa uprte v hčerko

Po poročanju severnokorejske tiskovne agencije KCNA so delegati Kimovo ponovno potrditev pozdravili kot dokaz njegovega dosedanjega prispevka k državi – zlasti na področju vojaškega razvoja in "radikalnega izboljšanja jedrskih sil", ki naj bi povečalo obrambno moč države in odvračalo morebitne sovražnike. Kongres je vključeval tudi izvolitve novega Centralnega komiteja in spremembe partijskih pravil, ki nakazujejo nadaljnjo konsolidacijo Kimove oblasti.

Kimovo vodenje: stabilnost ali konsolidacija oblasti?

Analitiki opozarjajo, da Kimova ponovna izvolitev ne predstavlja presenečenja – družina Kim vodi državo že od ustanovitve leta 1948, najprej skozi Kim Il Sunga, nato Kim Jong Ila, zdaj pa je torej že nekaj časa na čelu Kim Džong Un. Po mnenju poznavalcev je ta kongres pomemben korak iznad kriznega upravljanja države v fazo "stabilnega in dolgoročnega vodenja", s poudarkom na notranji konsolidaciji in vojaški moči. Kim je v otvoritvenem govoru kongresa poudaril, da si želi nadaljevati z izboljšanjem gospodarstva in življenjskega standarda prebivalcev, čeprav Severna Koreja zaradi dolgoletnih sankcij in samoizolacije še vedno beleži gospodarske težave. Kongres naj bi dal okvir za politične, gospodarske in obrambne cilje države za naslednjih pet let.

Kim Ju Ae: prva ženska naslednica v zgodovini režima?

Veliko mednarodne pozornosti pa že tedne priteguje tudi morebiten nastop Kimove hčerke, Kim Ju-ae. Južnokorejska obveščevalna služba (NIS) danes ocenjuje, da je najstnica, verjetno stara okoli 13–14 let, v zadnjem času vse bolj vidna v severnokorejski propaganda in javnih dogodkih, kar mnogi tolmačijo kot del Kimove strategije, da jo pripravi na vodenje države v bodoče. Čeprav uradni Pjongjang ni izdal nobenega popolnega potrdila o formalnem imenovanju, južnokorejski analitiki ocenjujejo, da bi Ju-ae lahko prevzela visoko strankarsko ali državno funkcijo – na primer kot prvo sekretarko Centralnega komiteja, drugo najvplivnejšo pozicijo v stranki. To bi bilo zgodovinsko, saj Severna Koreja še nikoli ni imela ženske na vrhu režima. Ju-ae se je v družini Kim prvič javno pojavila konec leta 2022 na testiranju balističnih raket, od takrat pa je bila opažena na več državnih proslavah, vojaških paradah in gradbenih prireditvah, tudi na prireditvi odprtja stanovanjske četrti v Pjongjangu. Njena javna prisotnost naj bi služila k simbolnemu prikazu "prenosa revolucije" na novo generacijo, kar je v patriarhalnem in strogo nadzorovanem sistemu pomemben propagandni element.

Ohraniti oblast, preprečiti vakuum

Južnokorejska obveščevalna služba je v zaprtih sejah parlamenta opozorila, da južna Koreja natančno spremlja prisotnost Ju-ae na prihajajočem kongresu in njen morebitni uradni status. Če bo uradno imenovana za naslednico ali prevzela kakšno ključno funkcijo, bi to bil prvi tak primer v severnokorejski zgodovini in bi utrdil model oblasti, ki temelji na družini Kim. Namen strategije je seveda jasen zagotoviti kontinuiteto režima in preprečiti politične vakuume ali notranje spore, podobne tistim, ki so vodili do sprememb v preteklosti. Čeprav je tradicija močno patriarhalna, se zdi, da za trenutnega voditelja Kim Džong Una stabilnost dinastije pretehta konservativne kulturne vzorce.

Kongres in globalni odzivi

Kongres Delavske stranke poteka v času, ko Severna Koreja še naprej utrjuje svoj jedrski program in razvija orožja, ki dosegajo tudi regijske in medcelinske raketne zmogljivosti. Te dejavnosti ostajajo predmet ostrih kritik ZDA, Južne Koreje in drugih držav, ki zahtevajo večjo transparentnost in zmanjšanje napetosti na Korejskem polotoku.

