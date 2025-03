Kim Džong Un z novo grožnjo: gradnja jedrske podmornice

"To bi bilo absolutno nevarno za nas in ZDA," je posvaril Moon. Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost Brian Hughes je za AP komentiral, da se zavedajo teh načrtov, a da trenutno nimajo dodatnih informacij, ki bi jih lahko posredovali . "ZDA so zavezane popolni denuklearizaciji Severne Koreje," je zatrdil.

Podmornica na jedrski pogon je bila na dolgem seznamu želja orožja, ki ga je Kim obljubil z namenom, da bi se spopadel s "stopnjevanjem vojaških groženj" pod vodstvom ZDA. Drugo orožje so bile še medcelinske balistične rakete na trdo gorivo, hiperzvočno orožje, vohunski sateliti in rakete z več bojnimi glavami. Severna Koreja je od takrat izvedla vrsto testiranj.

Pomoč Rusije?

Pojavila so se vprašanja o tem, kako bi Severna Koreja, močno sankcionirana in obubožana država, lahko dobila sredstva in tehnologijo za gradnjo podmornic na jedrski pogon. Moon meni, da je Severna Koreja morda prejela rusko tehnološko pomoč za izgradnjo jedrskega reaktorja, ki se bo uporabljal v podmornici, v zameno za dobavo konvencionalnega orožja in vojakov za podporo ruskih vojnih prizadevanj proti Ukrajini