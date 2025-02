Kim Džong Un zaključno fazo gradbenega projekta obeležil z veliko eksplozijo

Projekt poteka v predmestju glavnega mesta Pjongjang in je del prizadevanja za izgradnjo 50.000 novih stanovanj v petih letih, poroča AP. V okrožju Hwasong so sicer v zadnjih nekaj letih zgradili že več novih stanovanjskih blokov.

Državni mediji, ki so o nedeljskem obisku poročali šele v ponedeljek zjutraj, so objavili tudi videoposnetek, na katerem je videti, kako je 41-letni Kim Džong Un nagovoril veliko množico. Številni so nosili zaščitne čelade, z aktiviranjem stikala pa je Kim sprožil veliko eksplozijo. To, da o novicah poročajo dan po dogodku, za severnokorejske medije običajna praksa.