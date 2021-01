Kim Džong Un ZDA označil za največjega sovražnika in napovedal širitev jedrskega programa

Ko sta se pred dobrima dvema letoma v Singapurju prvič v zgodovini srečala severnokorejski voditelj Kim Džong Un in ameriški predsednik Donald Trump, se je zdelo, da sta našla skupen jezik in da se bodo odnosi med ZDA in Severno Korejo po desetletjih končno normalizirali. Trump je to štel kot enega svojih največjih dosežkov. A že junija lani, dve leti po zgodovinskem srečanju, je severnokorejski zunanji minister ocenil, da prijateljski odnos med Severno Korejo in ZDA nima prihodnosti, saj da je Trumpova administracija dvolična in po eni strani odprta za pogovore, po drugi strani pa da si prizadeva zrušiti severnokorejski režim.

Na redkem kongresu (osmem v zgodovini) vladajoče Delavske stranke je v svojem nagovoru zdaj, ko je jasno, da bo čez 11 dni vajeti ZDA prevzel Joe Biden, Kim Združene države Amerike znova označil za največjega sovražnika Severne Koreje.