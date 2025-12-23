Kim Džong Un znova v družbi hčere: je to njegova naslednica?

Voditelj Severne Koreje Kim Džong Un je odprl kar pet novih hotelov v turističnem središču, ki je zraslo na severovzhodu države tik ob meji s Kitajsko. A ob tem je velik del pozornosti ukradla njegova hčerka Kim Džu Ae . Najstnico številni analitiki vidijo kot najverjetnejšo naslednico svojega očeta, kar naj bi dokazovalo tudi njeno vse pogostejše pojavljanje v javnosti.

Severna Koreja se sicer pripravlja na prvi strankarski kongres v petih letih, na katerem naj bi predstavili tudi razvojne načrte za naslednje petletje. Pred njegovim začetkom državni mediji prebivalce pozivajo, naj storijo vse, da bodo veliki projekti do takrat končani.

Kim Džong Un ima tudi v luči prihajajočega kongresa urnik nabit z različnimi otvoritvenimi ceremonijami. Samo v zadnjem tednu je, poroča Reuters, odprl tri nove tovarne.