Tujina

Kim Džong Un znova v družbi hčere: je to njegova naslednica?

Pjongjang, 23. 12. 2025 09.48 pred 1 uro 1 min branja 40

Avtor:
D.L.
Kim Džong Un in Kim Džu Ae

Kim Džong Un je odprl kar pet hotelov v novem turističnem središču tik ob meji s Kitajsko. Pri tem mu je družbo delala hčerka Kim Džu Ae, menda še najstnica, o kateri sicer ni veliko znanega. Se pa vse večkrat omenja kot njegova naslednica.

Voditelj Severne Koreje Kim Džong Un je odprl kar pet novih hotelov v turističnem središču, ki je zraslo na severovzhodu države tik ob meji s Kitajsko. A ob tem je velik del pozornosti ukradla njegova hčerka Kim Džu Ae. Najstnico številni analitiki vidijo kot najverjetnejšo naslednico svojega očeta, kar naj bi dokazovalo tudi njeno vse pogostejše pojavljanje v javnosti.

Preberi še Bo Kimova hči naslednja severnokorejska voditeljica?

Severna Koreja se sicer pripravlja na prvi strankarski kongres v petih letih, na katerem naj bi predstavili tudi razvojne načrte za naslednje petletje. Pred njegovim začetkom državni mediji prebivalce pozivajo, naj storijo vse, da bodo veliki projekti do takrat končani.

Kim Džong Un ima tudi v luči prihajajočega kongresa urnik nabit z različnimi otvoritvenimi ceremonijami. Samo v zadnjem tednu je, poroča Reuters, odprl tri nove tovarne.

severna koreja otvoritev turizem hoteli kim džu ae kim džong un

Nesreča vojaškega letala, med mrtvimi tudi dvoletnik

Božični čudež: 22-letni policist, ki je bil ustreljen v glavo, že doma

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Agartha enjoyer
23. 12. 2025 11.37
Je pa lepo zrihtana koreja (:
Odgovori
+1
1 0
2mt8
23. 12. 2025 11.36
Pod krinko boja proti kapitalističnemu izkoriščanju delavcev komunistična elita grabi denar, delavci pa še naprej garajo lačni ...
Odgovori
0 0
Bogo30
23. 12. 2025 11.29
V Slovenije je vse kar se dela, privatizacija, plenjenje in prodaja tujcem.
Odgovori
+4
4 0
2mt8
23. 12. 2025 11.29
Djilasov novi razred. Bogati komunisti ki imajo radi denar in luksuz, narod pa pod komunistično uravnilovko vsi enako revni, da ni foušije.
Odgovori
+0
1 1
sinjebradec
23. 12. 2025 11.28
rovtarji a vas je jajo kdaj peljal na izlet v sk ker tolk veste o tejdržavi k je hermetično zaprta ?
Odgovori
+2
2 0
Sekira
23. 12. 2025 11.30
Hermetično zaprta? Malo poglej TV ali pobrskaj po internetu. So ljudje, ki so bili tam in tudi marsikaj skrivaj posneli, jajo.
Odgovori
+0
1 1
sinjebradec
23. 12. 2025 11.32
zato ste pa poneumljeni ker gledate tv !po internetu pa itak iščete tisto kar so vam po tv že povedali!
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
23. 12. 2025 11.22
Zahodna propaganda pa pravi, da v Koreji nimajo kaj za jesti oni pa odpirajo luksuzne hotele.
Odgovori
+3
5 2
2mt8
23. 12. 2025 11.24
Luksuzne hotele odpirajo za partijsko elito. Narod živi v dvosobnih državnih stanovanjih brez hrane.
Odgovori
+0
4 4
sinjebradec
23. 12. 2025 11.25
v meriki 50 milijonov ljudi dobiva prehrambene bone kljub temu da so zaposleni !o nezaposlenih pa ni podatkov,jih je preveč!
Odgovori
+4
4 0
sinjebradec
23. 12. 2025 11.22
kakšna pa bi bila murika ali eu po 70 letnih trajajočih snakcijah?recimo v muriki (kjer se menda cedita med in mleko) je več revežev kot ima sk prebivalcev!
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
23. 12. 2025 11.17
Da vam je jasno, kako so izvozi ameriške demokracije seveda pametni in premišljeni in kako jim je kao za ljudi ane...tegale pa pustijo skoraj na mitu, sej če bi mel nafte, bi že šel. In tukaj so Kitajci na istem, ampak Kitajci biznisirajo z njim...Ko vas bojo naslednjič prepirčevali v orožje za mass destruction ane...samo za nafto jim je, plin in ostalo, ne zanima jih folk !
Odgovori
0 0
Cogo
23. 12. 2025 11.14
Mesecu, Kordišu stoji, zVrečko pa je v ekstazi. tako uspešne države pa še ne. kaj to dela čisti komunizem. brezrazredna družba.
Odgovori
+0
3 3
Pajo_36
23. 12. 2025 11.16
To je isto, kot da bi rekel, da SDS pa hodi v berlin polagat vence na mesto, kjer se je ustrelil Hitler. Eni pa ste res..
Odgovori
+4
4 0
medusa
23. 12. 2025 11.13
Tako je v diktaturi! Se dela in dela in dela ...Za folk jim tam ni mar .Jih je zamenjal z Rusijo za hrano in dobrine ... Blišč in beda.
Odgovori
+1
3 2
sinjebradec
23. 12. 2025 11.26
kje pa je komu mar za folk?
Odgovori
+2
2 0
jzzzze
23. 12. 2025 11.12
Angleški kralj je bit tudi zadnjič s svojim sinom...
Odgovori
-1
0 1
sinjebradec
23. 12. 2025 11.11
počasi a ztrajno se zahodna lažniva propaganda podira kot hišeca iz kart!
Odgovori
+1
3 2
sinjebradec
23. 12. 2025 11.14
michael palin je za ngc posnel dokumentarec o severni koreji v katerem je razvidno da je več bede na zahodu predvsem pa v muriki kjer v velikih mestih na pločnikih bivajo zasvojenci
Odgovori
+4
4 0
sinjebradec
23. 12. 2025 11.15
v kartonskih škatlah in šotorih z smetišč!na 10 tisoče jih je !
Odgovori
+3
3 0
kita 1111
23. 12. 2025 11.04
v Sloveniji lahko samo gledamo ,klub revščini zgradijo nekaj takega mi v bogati Sloveniji pa nismo tega zmožni
Odgovori
+5
6 1
daiči
23. 12. 2025 11.09
pr ns se vs dnar legalno pokrade zato ni nč možno nardit. pr ns gre vs dnar za plače raznih veljakov, pa za razne sejnine, pa za dodatke za pripravljenost, čeprov nikol ni noben prpravlen in tko naprej
Odgovori
+7
7 0
daiči
23. 12. 2025 11.03
Nebi blo slab da bi bla njegova naslednca in to čim prej, k ne zgleda neki hudobna. Sam ludje, pa ta raketoman je str še ne 40, ta bo lomastu še 30, 40 let predn bo krepnu. Do takrt je loh že 3. pa še 4. svetovne vojne konc.
Odgovori
+0
1 1
Aijn Prenn
23. 12. 2025 11.07
Precej naivno razmišljanje. Deklič je gor rastel ob fotru, ki je zverinsko pobijal svoje žlahtnike, če se mu je tako zazdelo. V mladi duši se to "zapeče" kot normalnost, poleg tega pa punca odrašča v mehurčku brez stika z realnostjo. Taki "voditelji" so groza in strah za okolico.
Odgovori
+2
2 0
daiči
23. 12. 2025 11.10
js pa vseen mislm da tamala nebo nikol poovzela okrutnosti svojga tastarga
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
23. 12. 2025 11.11
Bojim se, da ga bo krepko presegla.
Odgovori
+1
1 0
daiči
23. 12. 2025 11.12
nebo, tud slučajn ne
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
23. 12. 2025 11.18
Res upam, da imaš prav.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
23. 12. 2025 11.02
Lepa tale Severna Koreja. Srečo majo, da nimajo nafte, litijeve rude ali kaj podobnega. Če bi imeli, bi jih USA že osvobodila vsega vrednega. ;-))
Odgovori
+2
3 1
Kimberley Echo
23. 12. 2025 11.35
Imajo precejšnje zaloge nafte v pasu Japonskega morja, vendar zaradi sankcij slabo razvito tehnologijo pridobivanja nafte. Zanimivo pa je dejstvo, da proizvedejo 10x več železove rude in premoga kot njihova južna soseda. Bogati si tudi z mineralom magnetit.
Odgovori
0 0
Colgate
23. 12. 2025 10.56
To so potemkinova naselja v Koreji, ki služijo samo zato, da vozijo sem tuje delegacije in jih poskušajo prepričati, da ne živijo "tako" slabo. Isto je z piramida hotelom in poslovnim distriktom v Pyongyangu - ponoči odprte luči, četudi so kompleksi prazni, samo da izgleda kot da je nekdo tam
Odgovori
+2
5 3
tron3
23. 12. 2025 10.54
V Sloveniji še hotela niso več sposobni narediti, ker so brez denarja, kvazi investitorji in poslovneži samo prosjačijo in beračijo po bankah!!!
Odgovori
+6
6 0
4krogci
23. 12. 2025 10.49
Čakte enmal… predavate nam da tujci v S. Korejo nemorejo it….da domacini nimajo niti za zivet….istocasno se pa gradijo hoteli,smucisca,… hmmm…. kdo zdej tle laze??
Odgovori
+3
7 4
Colgate
23. 12. 2025 10.52
@4krogci Tujci lahko gredo v NK. Da pa tam vlada ultra revščina za delavski razred ni pa nobena resnica. Elita živi pa dobro, so lepo poskrbeli zase. Kim je študiral v Švici in je dal zgraditi zasebno smučišče v alpskem stilu.
Odgovori
+3
4 1
travc
23. 12. 2025 10.42
In kdo bodo gosti hotela?
Odgovori
+2
4 2
ptuj.si
23. 12. 2025 10.49
Rusi,Kitajci,....
Odgovori
+6
6 0
Colgate
23. 12. 2025 10.53
@ptuj Bogati Rusi in Kitajci hodijo smučati v Kanado in Švico, ne v NK.
Odgovori
-3
2 5
Artechh
23. 12. 2025 10.53
Lahk si tud ti. Sej v severno Korejo se da pridt. Sam pazi kaj delaš. Nekej narobe te zaprejo do konca življenja
Odgovori
+1
2 1
MojsterSplinter
23. 12. 2025 10.55
Skupina Laibach.
Odgovori
+4
4 0
Dark Fairy
23. 12. 2025 10.28
v severni koreji majo pa lepe hotele... :D
Odgovori
+4
4 0
