10-letna Kimova vladavina: jedrski poskusi, lakota, zatiranje, izolacija od zahodnega sveta

Mineva 10 let, odkar je oblast v Severni Koreji prevzel neizkušen 27-letnik. In kako je bilo živeti pod Kim Džong Unom? O tem je spregovorilo deset prebežnikov. Od usmrtitev, prepovedi prevzema zahodnjaških običajev in pregonov. Onkraj meja zdaj svobodno govorijo o režimu v katerem so živeli, toda tisti, ki so ostali znotraj "ograje" so še vedno izlorani od preostalega sveta.

Zvok jokanja je napolnil ulice Pjongjanga. Učenci v šolskih uniformah so padli na kolena in neutolažljivo jokali. Ženske so se vidno obupane stiskala za svoje srca. To je bil prizor, ko so strogo nadzorovani severnokorejski državni mediji objavili, da je Kim Džong Il, njihov "najdražjivoditelj", umrl v starosti 69 let. Bilo je 19. decembra 2011. Po vsem svetu so nato korejski analitiki hiteli k svojim mizam in računalnikom, da bi izvlekli čim več informacij o enem človeku. Kim Džong Unu. Pri komaj 27 letih je bil tako imenovan za "velikega naslednika". Toda malo kdo je mislil, da mu bo kaj uspelo. Kako bi lahko družbi, ki nagrajuje starost in izkušnje, vladal nekdo, ki ni imel ne enega ne drugega? Mnogi so napovedovali vojaški udar ali prevzem oblasti s strani severnokorejskih elit. Toda svet je mladega diktatorja podcenil. Kim Džong Un ni samo utrdil svojega položaja, ampak je uvedel novo obdobje, imenovano "Kim Džong-unizem".

icon-expand Kim Džong Un FOTO: AP

Začel je s čistko svojih tekmecev in pripisujejo mu več kot sto usmrtitev, nato pa se je osredotočil na zunanje zadeve. Štirje jedrski poskusi, 100 izstreljenih balističnih raket in v mednarodnem središče je bil pogovorov z ameriškim predsednikom. Toda njegova neusmiljena želja po jedrskem orožju je terjala svojo ceno. Severna Koreja je zdaj v krizi, revnejša in bolj izolirana kot takrat, ko je prevzel oblast. Kako je bilo torej živeti pod njim? Deset severnokorejskih prebežnikov - vključno z enim od njegovih vrhunskih diplomatov - pripoveduje o 10 letih vladanja Kima Džong Una. Nov začetek Študent Kim Geum-hyok je naredil nekaj, zaradi česar bi ga lahko ustrelili. Na dan, ko je umrl Kimov oče je priredil. "To je bilo tako nevarno. Toda takrat smo bili tako srečni," je dejal. Zanj je mladi novi vodja, bil predvsem tisti človek, ki je oboževal smučanje in košarko, po besedah študenta je dvignil obete za nove ideje in spremembe. "Imeli smo pričakovanja glede Kim Džong Una. Študiral je v tujini v Evropi, zato mogoče nekoliko drugače razmišlja," si je mislil. Geum-hyok je izhajal iz elitne družine in je takrat, pred 10 leti študiral v Pekingu - privilegij, ki si ga v Severni Koreji privoščijo le redki. Življenje na Kitajskem mu je odprlo oči v bolj uspešen svet in po svetovnem spletu je iskal novice o svoji domovini. "Najprej nisem mogel verjeti. Verjel sem, da Zahodni ljudje lažejo o Severni Koreji. Toda moje srce in moji možgani so bili razdeljeni. Moji možgani so rekli, da ti ni treba gledati, ampak moje srce je želelo videti še več." 25 milijonov prebivalcev Severne Koreje je namreč pod strogim nadzorom, zato večina ne ve in nima niti dostopa do tega, da bi vedeli, kako jih vidi svet in kakšno mnenje imajo o tamkajšnjem režimu. Prav tako jih učijo, da je vodja nadarjeno in dovršeno božansko bitje, ki si zasluži njihovo neizmerno zvestobo. Dvomljivci Če so nekateri ob prihodu na oblast Kima v prihodnost zrli z optimizmom so bili drugi že v začetku bili skeptični. Po hodnikih oblasti v Pjongjangu se je šepetalo, da je Kim Džong Un privilegiran otrok, ki ni sposoben vladati. Ryu Hyun-woo, nekdanji severnokorejski veleposlanik v Kuvajtu, je za BBC dejal, da so bili njegovi kolegi razburjeni, ker se predsedstvo prenaša z očeta na sina. "Moj prvi vtis je bil 'ah ne, še eno nasledstvo?' Severnokorejci so se naveličali dednega nasledstva. Predvsem med elitami smo želeli nekaj novega."

Družina Kim vlada Severni Koreji, odkar je bila ustanovljena leta 1948. Prebivalce te države učijo, da je krvno sorodstvo sveta. S tem legitimirajo dinastijo. Ob tem se je spraševal: "Kaj lahko 27-letnik ve o smislu vodenja države? To je absurdno." Obljuba V govoru leta 2012 je novi voditelj obljubil, da Severnim Korejcem nikoli več ne bo treba "zategniti pasov". Za državo, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja utrpela smrtonosno lakoto, ki je terjala več kot sto tisoč življenj, se je zdelo, da želi njihov novi voditelj končati to moro in trpljenje. Uradnikom zunanjega ministrstva je naročil, naj priskrbijo več mednarodnih uvozov. In nekateri v državi so opazili tudi spremembe. Voznik Yoo Seong-ju iz province na vzhodni obali države je dejal, da je v trgovinah opazil živila, ki niso bila izdelana oz. pridelana v Severni Koreji. Očiščenje Krut je bil do tistih, za katere je menil, da mu predstavljajo grožnjo. Trn v peti mu je bil zlasti njegov stric Jang Song-thaek, ki je okoli sebe zbral močno mrežo zaveznikov. Na stotine kilometrov od Pjongjanga na severu države blizu meje s Kitajsko se je trgovec Choi Na-rae pred desetimi leti spraševal, ali bi lahko bil gospod Jang novi vodja države. "Mnogi od nas smo upali, da bo država bolj odprta, da bomo lahko svobodno potovali v tujino," se je spomnil. "Mislili smo, da če bi Jang Song-thaeku uspelo prevzeti oblast, bi Severni Koreji prinesel veliko gospodarskih sprememb. Seveda tega nismo mogli govoriti na glas, vendar smo imeli upanje."

icon-expand Severnokorejska meja je strogo varovana FOTO: AP

Tovrstne govorice pa je morala oblast zatreti. Jang Song-thaeka so označili za "človeškega izmečka", nato pa ga usmrtili zaradi domnevnega spodkopavanja vodstva države. Mladi voditelj je pokazal svoj neusmiljen obraz. Prevzem nadzora Na desetine jih je pobegnilo čez mejo na Kitajsko in na koncu v Južno Korejo, da bi si poiskali zatočišče pred čistkami. Kim Džon Un se je odločil, da bo poskušal preprečiti nadaljnje prebege. Poostril je varovanje meje in postavil ograjo z bodečo žico. Ha Jin-wooju je v času, ko je deloval kot pomočnik pri pobegih, mu je uspelo spraviti okoli 100 ljudi iz Severne Koreje. "Država je varnostnim silam na meji naročila, naj ustrelijo vsakogar, ki bo poskušajo prečkati mejo," je dejal."Ko sem prvič čez mejo spravil nekaj ljudi, sem bil zelo prestrašen, vendar sem čutil ta občutek dolžnosti. Že od mladosti sem imel veliko dvomov o Severni Koreji. Zakaj sem rojen tukaj, da veljam manj kot žival brez pravic." Toda sčez nekaj časa so ga označili za nezaželjenega v državi in je moral pobegniti. Njegovo mamo so zaprli v taborišče in zaradi brutalnega ravnanja e ostala paralizirana. To še vedno preganja Jin-wooja, ki se še komajda spomni materinega glasu. Gospod popularen Kljub zatiranju disidentov in prebežnikov se je Džong Un trudil videti bolj dostopen, sodobnejši in prijaznejši od svojega očeta. Poročil se je z mlado žensko Ri Sol-ju. Nastavljala sta se fotografom, se objemala, mahala, smehljala ob obiskih različnih mest in vasi. Toda za navadne Severne Korejce je bila že misel na biti bolj "moderno" prepovedano. Yoon Mi-so je želela slediti trendom, ki jih je videla na pretihotapljenih južnokorejskih DVD-jih. Obupano je želela nositi uhane, ogrlico ali celo kavbojke. "Nekoč so me ujeli, ker nisem spoštovala teh pravil, in so me postavili na javno sramotilno točko, kjer so me verbalno zmerjali."

Hyun-young je bila pevka, tako kot žena Kim Jong-una. Toda vse njene pesmi so morale poveličevati severnokorejskega voditelja. Poskušala se je upreti, a so jo pregnali. Kim Džong Un je te tuje vplive opisal kot "zlobnega raka". Tik Tik Boom Vsak preizkus izstrelka rakete se je znašel na naslovnicah po vsem svetu. Toda navadni ljudje tega niso šteli za zmago. "Mislili smo si 'Joj, za vse te poizkuse so porabili toliko denarja. Ves denar, ki ga zaslužimo zanje, gre za to,'" je dejal nek prebežnik. Velika igra Naraščanje groženj med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Kim Džon Unom se je končalo z vrhunsko diplomatsko predstavo. Diktator, ki je v zahodnih medijih tako pogosto karikiran kot debel razvajen otrok, je samozavestno korakal ob boku ameriškega predsednika. Severnokorejski časopisi so njun stisk rok v Singapurju ovekovečili na prvih straneh.

icon-expand Rokovanje Kim Džong Una in Donalda Trumpa FOTO: AP