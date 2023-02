Hčerka Kim Džong Una spet v javnosti, tokrat na vojaškem banketu

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je na vojaškem banketu svetu znova pokazal svojo domnevno hčerko. To je nov znak, da je deklica morda že pripravljena, da bo nekoč postala naslednica avtoritarnega režima.

Deklica Ju Ae, ki se skupaj s Kim Džong Unom smeji na slikah, naj bi bila drugi otrok severnokorejskega voditelja. Stara naj bi bila okoli devet let. Na banket in obisk vojašnice ob 75. letnici ustanovitve korejske ljudske armade je prišla v spremstvu matere in Kimove žene Ri Sol Ju. Obe sta se pridružili Kimu in ostalim vojaškim uradnikom, piše CNN. Fotografije prikazujejo ljubeč odnos med njima, Kim jo med drugim drži za roko.

Korejska tiskovna agencija sicer poroča, da je skupni prizor Kim Džong Una in njegove cenjene hčerke uresničitev sanj za vojaške uradnike, ki so bili vidno navdušeni nad obiskom. Na banketu so deklico posedli na sredino mize med Kima in njeno mamo.

Kim Džong Un z domnevno hčerko

Prisotnost Kimove domnevne hčerke na tako pomembnem dogodku pošilja jasne signale, je za CNN izpostavil Leif-Eric Easley, profesor na univerzi v Seulu. "Kim želi, da opazovalci doma in v tujini vidijo, da sta njegova družinska dinastija in severnokorejska vojska močno povezani," je dejal.

Kim Džong Un z domnevno hčerko

Kot smo poročali, se je severnokorejski voditelj lani prvič v javnosti pojavil s svojo hčerko in tako potrdil ugibanja javnosti o njenem obstoju. Voditelj pa naj bi s tem, ko se je z njo pojavil v javnosti, elitam pokazal, da ima moč še vedno v svojih rokah.

Kim Džong Un z domnevno hčerko